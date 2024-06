Masker Mbappé overtreedt UEFA-regels, sterspeler moet andere dragen tijdens wedstrijden

is donderdagavond voor het eerst met zijn masker op het trainingsveld verschenen, zo blijkt uit beelden van ESPN. Toch zal hij het voorwerp niet dragen tijdens wedstrijden, want het is namelijk niet in lijn met de reglementen van de UEFA.

Het meespelen van Mbappé tegen Oranje was de afgelopen dagen hét onderwerp van gesprek. De aanvaller brak maandag zijn neus in de wedstrijd tegen Oostenrijk, waardoor zijn deelname aan de tweede wedstrijd van het EK op losse schroeven staat. Voorafgaand aan de training op donderdag gaf bondscoach Didier Deschamps aan goede hoop te hebben dat de sterspeler meedoet tegen Nederland.

Op de training van donderdag verschijnt Mbappé in een speciaal ontworpen masker. De aanvoerder heeft de Franse vlag op het beschermingsmiddel staan met midden op zijn voorhoofd het logo van de Franse voetbalbond. Ook staan twee sterren en zijn initialen op het masker. Mbappé zal het voorwerp in ieder geval niet tijdens wedstrijden gaan dragen. Volgens de regels van de UEFA moet een beschermend masker namelijk uit één kleur bestaan.

Op de beelden van ESPN is te zien dat Mbappé nog niet helemaal gewend is aan het masker. De aanvaller is tijdens de training continu bezig met zorgen dat het voorwerp goed op zijn gezicht zit. Dat is iets wat hem nog niet helemaal lijkt te lukken. Nederland en Frankrijk treffen elkaar vrijdagavond om 21.00 uur in Leipzig. Of Mbappé meespeelt, is nog niet bekend.

🇫🇷 Kylian Mbappé met masker aanwezig op de training van Frankrijk 🎭#euro2024 — ESPN NL (@ESPNnl) June 20, 2024

