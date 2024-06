Lamine Yamal heeft tijdens EK 2024 in Duitsland de uitslag van zijn examens te horen gekregen

Goed nieuws voor zestienjarige aanvaller van Spanje. De rechtsbuiten van FC Barcelona, die dit EK voetbal met Spanje als groepswinnaar eindigde, is namelijk geslaagd voor zijn schoolexamen. Eerder werd al bekend dat het talent huiswerk moest maken tijdens het eindtoernooi, maar op de donderdag kreeg Yamal enorm goed nieuws uit Spanje.

Het Spaanse medium Cadena Cope weet te melden dat Yamal te horen heeft gekregen dat hij geslaagd is voor zijn examens. Hij zat in het vierde jaar van het ESO, wat een soort voortgezet onderwijs is in Spanje. Het is overigens nog niet duidelijk of Yamal er nog twee jaar school achteraan plakt, of zich volledig gaat focussen op het voetbal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.