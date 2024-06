Max Verstappen scheldend voor de televisie tijdens Nederland - Frankrijk: 'Hij raakt de bal niet eens!'

Hoewel Formule 1-coureur Max Verstappen dit weekend in actie komt tijdens de Grand Prix van Spanje, heeft hij vrijdagavond de tijd genomen om de EK-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk te bekijken. De regerend wereldkampioen bekent voor de camera's van Viaplay dat de afgekeurde goal van een flinke scheldpartij bij hem ontlokte.

Een dag na de wedstrijd van Oranje zette Verstappen tijdens de kwalificatie de tweede tijd neer, waardoor hij zondag achter McLaren-coureur Lando Norris vanaf P2 zal starten aan de Grand Prix. Hij blijkt tijdens het raceweekend echter ook tijd vrij te maken om de verrichtingen van Oranje op het EK in Duitsland te volgen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen geeft toe dat hij 'redelijk nerveus' naar het duel met Les Bleus heeft zitten kijken. "Puur omdat ik wist dat je die wedstrijd wil winnen maar je wil hem vooral niet verliezen. Ik denk dat je dat ook wel merkte aan allebei de teams. Ze wilden allebei niet verliezen. Dat was wel mooi om te zien. Ik ben wel een paar keer opgestaan en heb wel een paar keer door m'n handen gewreven en naar voren gaan zitten", beschrijft de F1-coureur hoe hij meeleeft.

Toen Simons Oranje in de tweede helft uit een rebound op 1-0 leek te zetten, was het dan ook even groot feest: "Toen ben ik opgesprongen", vertelt Verstappen. "Misschien heeft iemand mij gehoord met schreeuwen. Daarna met de VAR-beslissing heb ik ook even gescholden", moet hij bekennen. Verstappen heeft een duidelijke mening over de beslissing van de arbitrage om een streep door de goal te zetten omdat Denzel Dumfries dichtbij de Franse doelman Mike Maignan stond - in buitenspelpositie. "Als Dumfries daar niet had gestaan, had je hem ook nooit gehad. Ik vind wel dat je dat soort dingen mee moet nemen in de beslissing. Uiteindelijk maakt het niet uit of hij er gestaan had of niet. Dumfries raakte die bal niet eens aan."

Volg alle ontwikkelingen rondom de Formule 1 via GPFans!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van Hanegem suggereert complottheorie na Nederland - Frankrijk

Willem van Hanegem komt met een opvallende reactie na de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.