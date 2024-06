Van de Ven dankt succes aan één persoon: ‘Als hij er niet was geweest, weet ik niet waar ik nu had gestaan'

Het had niet veel gescheeld, of was helemaal geen profvoetballer geweest. De EK-ganger speelde in de jeugd van FC Volendam, maar de club uit het vissersdorp zag het niet in hem zitten. Dat hij toch doorbrak, heeft de verdediger naar eigen zeggen te danken aan Wim Jonk.

“Er zijn momenten geweest waarop ik dacht dat het een lastig verhaal zou worden”, vertelt Van de Ven in gesprek met De Telegraaf. “Ik was totaal niet in beeld bij het eerste. En daarvoor was het óók al een paar keer de vraag geweest of ik nog een jaar door mocht of niet. Bij Misha Salden kwam ik achter Darryl Baly (nu FC Lisse, red.) en Mike Eerdhuijzen (nu Sparta, red.).”

Toen Jonk in 2019 hoofdtrainer werd in Volendam, was dat voor Van de Ven een redding. “Een trainer kan je maken en breken en Wim is degene die ervoor heeft gezorgd dat ik op dit podium mag staan”, gaat hij verder. “Als hij er niet was geweest, dan weet ik niet waar ik nu had gestaan. Hij zag bij mij het voetballen van achteruit met lef, het durven indribbelen en mijn snelheid. Ik was 18 jaar oud en natuurlijk nog best wel wild. Dus er moest aardig aan me worden geschaafd en gesleuteld. Dat is hem gelukt. Ik denk er vaak aan dat het soms een dubbeltje op zijn kant is en dat een trainer het maar net in je moet zien zitten.”

Ook Sipke Hulshoff kan op een bedankje rekenen. De assistent-trainer die onlangs met Arne Slot van Feyenoord meeging naar Liverpool was destijds assistent van Jonk. “Met de verdedigers trainden we heel veel met Sipke. Hij bracht ons aan de hand van beelden en op het veld slimmigheidjes bij: goed staan met verdedigen, de juiste lichaamstaal hebben en tegenover een sterke spits niet te gretig zijn. Ik ben groot geworden bij FC Volendam. Dus dat de club zoveel geld aan me heeft verdiend, vind ik mooi.” De Volendammers hebben een bedrag van zo’n acht miljoen euro ontvangen voor de verdediger.

Inmiddels speelt Van de Ven in de Premier League bij Tottenham Hotspur en mag hij met Oranje mee naar het EK in Duitsland. In Engeland speelde de linkspoot vooral centraal achterin, maar hij kan ook als linksback uit de voeten. Waar hij precies speelt, maakt hem niet uit. “Waar de trainer me wil gebruiken, speel ik gewoon. De laatste wedstrijden bij Tottenham stond ik door schorsingen en blessures linksback. Dat ging prima en ook bij Wolfsburg en FC Volendam heb ik op die plek gespeeld. Ook het systeem maakt me niet zo veel uit”, besluit hij.

