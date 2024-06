Prachtige plaatjes: Oranje-international stapt net voor EK in huwelijksbootje

is vlak voor het EK in het huwelijksbootje gestapt met 'zijn' Annekee Molenaar. Het koppel besloot een kleine bruiloft te organiseren vanwege de drukte rondom het aankomende toernooi en dat leverde mooie beelden op.

Molenaar zei in juni 2023 'ja' tegen de verdediger van Bayern München, toen hij haar ten huwelijk vroeg. Het bleek lastig om met het drukke schema van De Ligt vervolgens snel een uitgebreide bruiloft te organiseren, maar in kleine kring kon die onlangs toch plaatsvinden. Molenaar wordt in Duitsland overigens de nieuwe Sylvie Meis genoemd, hier lees je meer over haar.

Tegen Vogue Duitsland vertelt Molenaar: "Het leek onmogelijk om een grote bruiloft te plannen vanwege het EK in Duitsland van deze zomer. Maar we wilden het officieel maken en man en vrouw worden! Daarom hebben we het in kleine kring gevierd." Via de website van Vogue kun je ook meer lezen over de bruiloft en meer foto's bekijken.

Met een tevreden gevoel kan De Ligt nu gaan vlammen met het Nederlands elftal. Een huwelijksreis wordt waarschijnlijk nog uitgesteld voor na het toernooi, wanneer de op het EK actieve spelers echt vakantie kunnen vieren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Depay krijgt bijval van Elia na kritiek: ‘Kijk naar Robben…’

Eljero Elia heeft genoeg van de kritiek op de zweetband van Memphis Depay en wijst naar Arjen Robben.