'Na Slot en Liverpool richt ook tweede Engelse topclub pijlen op PSV'er Bakayoko'

mag zich in navolging van de interesse van Liverpool ook verheugen in de belangstelling van Arsenal, zo melden Belgische media. The Gunners zouden in de 21-jarige Belg een potentiële toekomstige opvolger van Engels international Bukayo Saka zien, maar PSV verlangt een aanzienlijk bedrag voor de speler die momenteel met De Rode Duivels actief is op het Europees Kampioenschap in Duitsland.

Reeds in mei, nog voordat Arne Slot officieel gepresenteerd was als opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool, werd duidelijk dat Bakayoko in de belangstelling staat van The Reds. De buitenspeler zou al sinds maart 2023 prominent voorkomen op de scoutingslijstjes van Liverpool. Daarnaast zou ook Bayern München, dat in de persoon van Vincent Kompany vanaf volgend seizoen een Belgische trainer heeft, Bakayoko met bovengemiddelde interesse volgen.

Artikel gaat verder onder video

"Zijn naam viel al bij Bayern en bij Liverpool, maar momenteel is Arsenal het meest concreet", schrijft het Gazet van Antwerp echter. "De Engelse vicekampioen zoekt toptalenten die passen bij de stijl van coach Mikel Arteta en Bakayoko heeft het profiel. Hij zou er zichzelf kunnen ontwikkelen in de schaduw van de Engelse rechtsbuiten Bukayo Saka. De Belg heeft een gelijkaardig profiel en zou Saka op termijn kunnen opvolgen", weet de Belgische krant.

45 miljoen

Van een akkoord is echter 'uiteraard nog geen sprake', meldt bovengenoemde krant. Zowel bij de nationale ploeg van België als bij PSV zou men er de voorkeur aan geven pas ná het EK zaken te doen. "De vraagprijs van PSV zal ook niet min zijn en zeker 45 miljoen euro bedragen", leest het.



Ontknoping

Bakayoko kwam tijdens de eindronde alleen in de verrassend met 0-1 verloren openingswedstrijd tegen Slowakije binnen de lijnen, toen hij een halfuur voor tijd als vervanger van Orel Mangala werd ingebracht door bondscoach Domenico Tedesco. Tegen Oekraïne (2-0 winst) bleef de PSV'er 90 minuten op de bank. Morgen (woensdag) wordt duidelijk of het toernooi er na de groepsfase opzit voor De Rode Duivels, als de ongemeen spannende groep E zijn ontknoping krijgt. De Belgen nemen het om 18.00 uur op tegen Oekraïne, terwijl Slowakije en Roemenië tegelijkertijd tegen elkaar spelen. Alle vier de landen staan na twee speelronden op drie punten, waardoor alle mogelijke uitkomsten nog openliggen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 EK 2024: volledige programma, uitslagen en alle standen

Hier vind je de standen in alle groepen van het EK 2024.