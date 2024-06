Na Marco Reus vertrekt ook verdediger met ruim 500 wedstrijden transfervrij bij Borussia Dortmund

gaat Borussia Dortmund verlaten. In goed overleg hebben de centrale verdediger en de Duitse club besloten om uit elkaar te gaan. Hiermee komt er een einde aan een periode van meer dan dertien jaar, verdeeld over twee periodes, van Hummels bij Die Borussen.

“Het was voor mij een enorme eer en genoegen om zo lang voor BVB te hebben gespeeld en deel te hebben uitgemaakt van de reis van de 13e plaats in januari 2008 naar wat Borussia Dortmund nu is”, vertelt Hummels op de website van Borussia Dortmund. “Deze club met zijn fans is iets heel bijzonders - en voor mij is het veel meer dan dat. Ik duim dat jullie elkaar zo snel mogelijk weer zien op de Borsigplatz om het te vieren. Tot die tijd zal ik jullie aanmoedigen vanuit de verte en hopelijk van tijd tot tijd in het stadion. Ik zal jullie missen."

Artikel gaat verder onder video

Volgens sportief directeur Sebastian Kehl verliest Dortmund met het vertrek een Hummels een uitmuntende persoonlijkheid. “Tijdens zijn carrière heeft Mats niet alleen zijn stempel gedrukt op BVB, maar ook het spel van de centrale verdediger wereldwijd naar een nieuw niveau getild. Hij won titels met ons, niet in het minst de eerste dubbel in de geschiedenis van onze club. Mats is ook een echt karakter die zichzelf en anderen altijd uitdaagt. Ik dank Mats voor zijn passie, voor zijn wil om te slagen en ook voor zijn ruwe kantjes.”

Hummels kwam in 2008 bij Borussia Dortmund terecht, nadat hij door zijn club Bayern München verhuurd werd. Na dat seizoen besloot Dortmund om de centrale verdediger in de zomer van 2009 definitief over te nemen. In 2016 maakte de inmiddels 35-jarige Hummels de overstap naar Bayern München, waarna hij in 2019 weer terugkeerde bij Borussia Dortmund. In totaal speelde Hummels 508 wedstrijden in het eerste elftal bij BVB. Waarin hij als verdediger 38 doelpunten maakte en 23 assists gaf.

Insgesamt mehr als 13 Jahre in Schwarzgelb gehen zu Ende. Und wir werden immer Borussen sein…DANKE für alles, Mats! 🖤💛 pic.twitter.com/IwkV0jrBr3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

