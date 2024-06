Carrière Bas Dost nog niet ten einde: 'We zouden hem er graag bij willen hebben'

Bas Dost (35) loopt deze week formeel uit zijn contract bij N.E.C., maar zijn loopbaan hoeft er zeker nog niet op te zitten. De ervaren goalgetter kwam niet meer in actie sinds hij afgelopen seizoen vanwege een ontstoken hartspier in elkaar zakte in het duel met AZ, maar werkt nog altijd aan zijn rentree. De Nijmegenaren hopen Dost dan ook voor de club te kunnen behouden.

Dost maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van FC Utrecht naar N.E.C. De achttienvoudig international van Oranje veroverde al vrij snel een basisplaats in het elftal van trainer Rogier Meijer en had in het bewuste duel met AZ net - op uiterst fraaie wijze - zijn derde goal van het seizoen gemaakt, toen het misging. Dost moest tot grote schrik van alles en iedereen op het veld gereanimeerd worden en werkt sindsdien aan zijn herstel.

Artikel gaat verder onder video

Rust is vooralsnog het devies voor Dost, schrijft Voetbal International. "Maar we weten niet hoe lang dat duurt", zegt technisch directeur Carlos Aalbers tegenover het weekblad. "Nee, hij heeft nog niet besloten om te stoppen, maar hij zal eerst groen licht moeten krijgen. Het ligt er ook aan hoe lang dat duurt", legt de beleidsbepaler uit.

Aalbers sluit niet uit dat, zodra de artsen groen licht geven, Dost alsnog in het rood en groen van N.E.C. te bewonderen zal zijn. De aanvaller is wat hem betreft altijd welkom: "Ja, zeker. Ik heb gisteren nog met zijn agent gesproken om te horen hoe het ervoor staat." Dat N.E.C. graag met Dost verder wil heeft niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten te maken, legt Aalbers uit: "Naast zijn waarde op het veld is hij ook in de kleedkamer een topper. We hebben regelmatig contact met Bas. Hij appt vaak met spelers en de staf. We zouden hem er graag bij willen hebben", besluit de td.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.