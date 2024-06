Noodweer in Leipzig: organisatie neemt teleurstellende maatregel voor Oranje-fans

Nederlanders die in het spoor van het Nederlands elftal naar Leipzig zijn afgereisd voor de kraker tegen Frankrijk op het Europees Kampioenschap moeten in de aanloop naar de aftrap om 21.00 uur een teleurstelling zien te verwerken. De Oranje-fanzone had om 13.00 uur de deuren moeten openen voor publiek, maar blijft wegens het verwachte noodweer in de Oost-Duitse stad tot minstens 16.00 uur gesloten.

De ontmoeting tussen Nederland en Frankrijk begint weliswaar pas om 21.00 uur, maar in de aanloop naar de kraker in groep D is er al genoeg te beleven in Leipzig. Evenals afgelopen zondag in Hamburg is er in de stad een speciaal voor Oranje-fans ingerichte fanzone. Het is momenteel echter de vraag in hoeverre de naar Leipzig afgereisde Nederlanders daarvan kunnen genieten. Er wordt noodweer verwacht in Leipzig en om die reden heeft de organisatie besloten om de fanzone niet te openen voor in elk geval 16.00 uur.

Artikel gaat verder onder video

“De Oranje Fanzone gaat in verband met verwacht noodweer niet open om 13.00 uur. We hopen om 16.00 uur alsnog open te mogen”, zo klinkt het. Oranje-supporters in Leipzig wordt geadviseerd de KNVB Oranje-app in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen. Supporters in Leipzig moeten serieus rekening houden met zware regen- én hagelbuien en ook flinke windstoten. Ook voor 16.00 uur is de voorspelling niet rooskleurig. Het is daarom de vraag of de Oranje Fanzone vandaag überhaupt zijn deuren opent. De verwachting is dat het tijdens de wedstrijd zelf droog zal zijn.

🚨 De Oranje Fanzone gaat in verband met verwacht noodweer niet open om 13.00 uur. We hopen om 16.00 uur alsnog open te mogen.



📱 Houd de KNVB Oranje-app in de gaten voor de meest recente updates. pic.twitter.com/KCiNEexDcn — OnsOranje (@OnsOranje) June 21, 2024 Om 16 uur komt juist noodweer? pic.twitter.com/V50CH5W6LN — Thijs Wolbers (@thijsww) June 21, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ideale Oranje zonder één speler met Ajax-dna: ‘Toen is het begonnen’

Nooit in de moderne geschiedenis van Oranje was Ajax zo extreem ondervertegenwoordigd als nu in Duitsland.