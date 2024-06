NOS jaagt kijkers nog verder op de kast en doet tijdens live-uitzending zeer opvallende ingreep

De NOS leek maandag tv-kijkers tegemoet te komen die tijdens de laatste EK-groepswedstrijden graag de standen van beide duels in beeld willen zien. Maandagavond werd in de uitzendingen van Kroatië - Italië (NPO1) en Albanië - Spanje (NPO3) de tussenstand van de andere poulewedstrijd getoond. Maar dat was van korte duur.

Zondagavond werden in Groep A de wedstrijden Schotland - Hongarije en Zwitserland - Duitsland gelijktijdig gespeeld. Toen werd de stand van de andere wedstrijd niet getoond. Maandag gebeurde dat wel vanaf de eerste minuut, maar na ongeveer zes minuten spelen werd de stand van de andere groepswedstrijd weer weggehaald op NPO1 en NPO3. Een reden daarvoor is niet opgegeven. De stand van Albanië - Spanje keerde weer terug in beeld op NPO1 nadat Spanje de 0-1 had gemaakt en verdween na zo'n dertig seconden weer.

Het lijkt er dus op dat de NOS zich tijdens de wedstrijd heeft bedacht en ervoor heeft gekozen om de stand alleen in beeld te tonen als er wordt gescoord. Mogelijk vond de NOS dat de stand van de andere wedstrijd té prominent in beeld was, want daar klaagden veel kijkers over op X.

