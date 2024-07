Oostenrijkse bond heeft slecht nieuws over Gernot Trauner, maar houdt een sprankje hoop

, de Oostenrijkse Feyenoorder zal niet meespelen in de achtste finale tegen Turkije op het EK 2024 in Duitsland. De verdediger speelde ook al niet mee in de groepswedstrijd tegen het Nederlands elftal, maar ook de wedstrijd tegen de Turken komt dus nog te vroeg. Een weerzien met Oranje op het veld lijkt overigens wél mogelijk.

Terwijl de Oranje-supporters door de straten van Leipzig banjerden voor de 21.00 uur-wedstrijd in de groepfase tegen Frankrijk, sijpelden de berichten door. “1-0 Oostenrijk. Gernot Trauner.” Wie de Feyenoorder in de voorspelpoule had, kon flink wat punten binnenharken. De vreugde bij de kale verdediger was echter van korte duur, want hij viel geblesseerd uit in diezelfde wedstrijd tegen de Polen.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd tegen Nederland moest Trauner dus laten schieten, maar ook komende maandagavond speelt hij niet mee tegen Turkije. De man met nummer drie op zijn shirt heeft nog altijd last van spierproblemen bij zijn dijen. Desalniettemin is het niet uitgesloten dat Trauner op het EK nog in actie komt tegen Nederland. Eerst moet Oostenrijk zien te winnen van Turkije, en moet Nederland Roemenië verslaan. Wellicht komt er dan een mooie kans voor Trauner om alsnog tegen Oranje te voetballen.

