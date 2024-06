Borussia Dortmund schakelt razendsnel en presenteert na één dag opvolger Terzic

Een dag nadat Edin Terzic zijn vertrek aankondigde, maakt Borussia Dortmund bekend dat de 41-jarige trainer wordt opgevolgd door zijn assistent Nuri Sahin. De nog maar 35-jarige oud-speler van zowel BVB als Feyenoord heeft zijn handtekening onder een driejarig contract gezet, zo meldt de verliezend Champions League-finalist via de officiële kanalen.

Onder leiding van Terzic eindigde Borussia afgelopen seizoen teleurstellend op de vijfde plaats in de Bundesliga. Het behalen van de Champions League-finale maakte voor de fans echter veel goed. Op Wembley kreeg de Duitse werkgever van Oranje-internationals Donyell Malen en Ian Maatsen een aantal uitgelezen mogelijkheden om favoriet Real Madrid pijn te doen, maar zegevierde De Koninklijke uiteindelijk met 2-0. Terzic maakte gisteren (donderdag) bekend dat hij na een gesprek met de clubleiding heeft besloten deze zomer te gaan vertrekken.

Een dag later is zijn opvolger dus bekend: Sahin heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2027, zo meldt Borussia. "Nuri kent de club, de medewerkers en het Dortmund-DNA", zegt sportief directeur Lars Ricken. "We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste coach voor ons is. Ook Sahin zelf komt aan het woord op de clubsite: "Het is voor mij een grote eer om trainer van deze club te zijn", laat de nieuwe oefenmeester weten. "Vanaf dag één zullen we er met veel energie en passie alles aan doen om het maximale succes te behalen", belooft Sahin de supporters.

Sahin beëindigde in 2021 zijn spelerscarrière in het shirt van Antalyaspor, nadat hij door die club was aangesteld als hoofdtrainer. Begin 2024 verliet hij de Turkse club om als assistent van Terzic aan de slag te gaan bij Borussia Dortmund, de club die hij als speler jarenlang diende. Sahin werd recent ook genoemd als mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, de club die hij als speler één seizoen op huurbasis diende. De Rotterdammers kozen uiteindelijk echter voor de Deen Brian Priske.

🤝 Nuri #Sahin wird BVB-Cheftrainer! Der 35-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 274 Pflichtspiele für Schwarzgelb absolviert hat, erhält einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag! ✍️



➡️ https://t.co/YGGINAkoGE — Borussia Dortmund (@BVB) June 14, 2024

