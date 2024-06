Update: Zirkzee tóch naar Berlijn, maar reist apart van selectie

ontbreekt maandag op de training van Oranje. De spits kampt met ziekte, waardoor het niet duidelijk is of hij dinsdag fit is voor het laatste groepsduel met Oostenrijk.

Zirkzee staat maandag niet op het trainingsveld bij Oranje. De KNVB heeft gecommuniceerd dat hij zich ‘ziekjes’ voelt. Een dag later staat de wedstrijd tegen Oostenrijk in Berlijn op het programma. Ronald Koeman zal later beslissen of de spits meereist naar de Duitse hoofdstad

Mocht Zirkzee het duel daadwerkelijk moeten missen, zal dat hard aankomen. De spits van Bologna zou namelijk op de trainingen een goede indruk hebben gemaakt op Koeman en zijn technische staf. Zondag werd al vanuit meerdere hoeken gesuggereerd om Memphis Depay tegen Oostenrijk op de bank te zetten en Zirkzee te laten beginnen.

Nederland speelt dinsdagavond het laatste groepsduel van het EK. In Berlijn wacht Oostenrijk, dat met drie punten op de derde plaats staat in poule D. Oranje heeft aan een punt genoeg om bij de eerste twee te eindigen en dus zeker te zijn van een plek in de achtste finales. Ook een nederlaag hoeft niet fataal te zijn, daar de vier beste nummers drie ook door gaan.

Update: Zirkzee niet mee naar Berlijn

Joshua Zirkzee is niet meegereisd naar Berlijn met de selectie van Oranje, zo schrijft NU.nl. De mannen van Ronald Koeman arriveerden eerder op maandag met de trein in de Duitse hoofdstad, maar de spits was de enige speler die niet uit de trein stapte. De aanvaller ontbrak eerder op de dag al op de training doordat hij ziek is.

Update: Zirkzee toch wel naar Berlijn, reist apart

Joshua Zirkzee is toch naar Berlijn afgereisd, zo meldt Simon Zwartkruis van Voetbal International op X. De spits ontbrak maandag wegens ziekte op de training van Oranje en stapte in Berlijn ook niet uit de trein met de rest van de selectie. Volgens Zwartkruis is Zirkzee met de auto van Wolfsburg naar de Duitse hoofdstad gebracht, waar hij zich inmiddels bij de groep heeft gevoegd.

Update uit de ziekenboeg van Oranje: Joshua Zirkzee reisde niet mee in de trein met de rest van Oranje, maar is per auto naar Berlijn gebracht en heeft zich bij de groep gevoegd #Oranje #Euro2024 — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) June 24, 2024

