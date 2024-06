Oranje dankt één absolute uitblinker en loopt in tweede helft uit naar overtuigende zege op Canada

Het Nederlands elftal heeft donderdagavond overtuigd af weten te rekenen met Canada in de eerste oefeninterland in aanloop naar het EK. Na een wat povere eerste helft kwam de ploeg van Ronald Koeman in de tweede helft los en liep het zelfs uit naar een 4-0 overwinning. Jeremie Frimpong was de grote man bij Oranje.

Koeman experimenteerde er met zijn uiterst verrassende basisformatie lustig op los. Zo verschenen onder andere Micky Van de Ven, Ryan Gravenberch, Frimpong en Daley Blind met de aanvoerdersband aan de aftrap. Vaste captain Virgil van Dijk, Nathan Aké en Denzel Dumfries namen plaats op de bank. De bondscoach gaf de opstelling voor de openingswedstrijd op het EK dan ook nog geenszins prijs. Canada begon tegen Nederland wel met de sterkste elf.

Oranje-trainer Koeman gaf aan een attractief Nederland elftal te willen zien, maar zijn ploeg startte aarzelend en de Canadezen bleven in het eerste half uur moeiteloos overeind. Bij een tandeloos Oranje lieten enkel Van der Ven en Frimpong zich een enkele keer gelden met goede individuele acties. Pas in het laatste kwartier van het eerste bedrijf kwam Nederland op gang. Een schot van Georginio Wijnaldum werd vlak voor de doellijn weggehaald door Cornelius en kort daarna waren ook Brian Brobbey en Frimpong dichtbij hun eerste interlandgoal. Nadat Larin in de blessuretijd naliet om van dichtbij Canada verrassend op voorsprong te schieten, mistte Brobbey in de slotminuut oog in oog met doelman St. Clair.

Direct na rust drukte Frimpong zijn stempel op de wedstrijd. Eerst leverde hij een puntgave voorzet af op het openingsdoelpunt van Depay en kort daarna was de revelatie van Bayer Leverkusen zelf trefzeker. De watervlugge rechtsbuiten vond de verre bovenhoek, nadat hij zich ontdeed van Davies. Na de 2-0 werd het volledige aanvalstrio van Oranje naar de kant gehaald en invaller Wout Weghorst schoot met zijn eerste balcontact zijn tiende interlandgoal binnen na een fout van doelman St. Clair.

De Nederlandse storm ging in het vervolg wat liggen en beide landen voetbalden de wedstrijd zonder kleerscheuren uit. Kort voor tijd kopte Van Dijk bij zijn eerste invalbeurt ooit voor Nederland nog raak en dat leverde een afgetekende 4-0 overwinning op. Aanstaande maandag speelt Nederland de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland. Dan worden de contouren van het basiselftal voor het openingsduel van het EK tegen Polen ongetwijfeld meer zichtbaar.

