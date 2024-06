Oranje en Koeman krijgen serieuze waarschuwing voor kraker tegen Frankrijk

In de aanloop naar de kraker tussen Nederland en Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Duitsland gaat het vooral over , maar vormt het ‘échte probleem’ voor Oranje. Dat schrijft Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad althans. De verslaggever vergelijkt de smaakmaker van de Franse nationale ploeg met Jari Litmanen, maar vindt Grizi nóg ‘beweeglijker’ en ‘sneller’.

Heb je het over Frankrijk, dan gaat het al snel over Mbappé. Maar kan de formatie van bondscoach Didier Deschamps wel zonder Griezmann? Duidelijk is dat het bij afwezigheid van de aanvaller van Atlético Madrid een stuk moeizamer loopt bij de Fransen. Zo ontbrak hij in maart in de oefenwedstrijden tegen Duitsland en Chili. Van de Duitsers werd met 0-2 verloren, tegen de Chilenen nipt gewonnen (3-2). “Het gaat al dagen over Mbappé, maar Griezmann is vanavond het échte probleem voor Oranje. Eén van de meest beweeglijke en slimste voetballers van Europa stelt je steeds opnieuw voor keuzes”, schrijft Wijffels vrijdag.

Artikel gaat verder onder video

De verslaggever zag dat ook Oostenrijk grote moeite had met Griezmann, vooral Maximilian Wöber beleefde een moeilijke avond. “Want Oostenrijk wilde hoog drukzetten tegen de Fransen. Agressief forechecken met de middenvelders tot diep op de vijandelijke helft. Als consequentie van die moed stond Wöber steeds voor de keuze: wanneer stap ik als centrale verdediger óók nog mee vooruit en dek ik door tot op de schoenen van spelmaker Griezmann?” Dan ben je bij Griezmann aan het verkeerde adres, stelt Wijffels. “Die ruikt de twijfel bij een tegenstander, als de meester die hij is in een spel van verleiden en uitlokken. Precies zoals Jari Litmanen dat vroeger bij Ajax zo goed kon.”

Maar volgens Wijffels is Griezmann dus nóg wat ‘beweeglijker’ en ‘sneller’. “Én spelend in een van de beste nationale teams ooit. Vanavond zal Griezmann ook de wedstrijd tegen Oranje proberen te regisseren. Op papier als nummer 10, maar in de praktijk als een overal-naar-toe-beweger, wat een mooi nieuw woord zou zijn voor zijn rol.” Wijffels is benieuwd naar Ronald Koeman zijn plan om Griezmann af te stoppen. Kiest de bondscoach voor dezelfde strategie als de Oostenrijkers om ‘hoog’ en ’agressief’ druk te zetten op de Fransen? “In dat geval wordt dús ook iemand bij Oranje automatisch in de Wöber-rol gedwongen. Dat is dan Virgil van Dijk, maar die is nooit happig op doordekken. Ook omdat Oranje dan een-op-een staat tegen de complete Franse aanval met mogelijk Mbappé.”

Waar Koeman ook voor zal kiezen, Wijffels verwacht dat Griezmann ‘hoe dan ook altijd gevaar zal stichten en vrijkomen’. “Hij is nou eenmaal uitstekend in het herkennen van ruimtes en het bespelen ervan”, zo klinkt het. De verslaggever besluit door de ‘specialiteit’ van Griezmann te benoemen. “In een snelle counter een tegenstander uitkappen, gevolgd door een met veel gevoel gegeven passje achter de laatste lijn.”

