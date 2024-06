Oranje is zeker van achtste finale dankzij foutloos Spanje

Spanje heeft zich met negen punten uit drie wedstrijden, zonder tegendoelpunten, gekroond tot winnaar van Groep B. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won maandagavond dankzij een treffer van Ferran Torres met 0-1 van Albanië, dat met één punt is uitgeschakeld. De zege van Spanje betekent dat het Nederlands elftal zeker is van een plek in de achtste finales van het EK. Ook als de wedstrijd tegen Oostenrijk wordt verloren, zal Oranje bij de vier beste nummers drie zitten en doorgaan.

Spanje had zich met twee overwinningen al verzekerd van groepswinst in Poule B en kon het zich daardoor permitteren om met een B-elftal aan te treden. Albanië had echter nog alles om voor te spelen en kon zich met een overwinning zo goed als zeker bij de laatste zestien scharen. Spanje had zoals verwacht veel de bal in de eerste helft en de Albanezen hoopten zo nu en dan op een counter. Na dertien minuten kwamen de Spanjaarden al op voorsprong nadat Dani Olmo zijn ploeggenoot Ferran Torres met een fraaie steekpass bediende. Ferran Torres werkte vervolgens scherp af en schoot de bal via de paal in het net. Hierna leek het bij vlagen op een grote rondo waarin Albanië er totaal niet aan te pas kwam. Telkens als er ruimte leek te ontstaan voor Albanië was er sprake van twijfel en besluiteloosheid waardoor de kans verkeken was. Spanje kreeg mogelijkheden om de marge te verdubbelen, maar onder andere Mikel Merino en Olmo lieten kansen liggen. Op slag van rust gaf Albanië een teken van leven door uit het niets bijna te scoren. Kristjan Asllani haalde verwoestend uit van afstand en zette zo David Raya aan het werk die zijn doel knap schoon hield.

In de tweede helft bleef het spelbeeld grotendeels hetzelfde alleen had Spanje een stuk meer moeite met het creëren van kansen. Joselu was met een knappe volley nog dichtbij, maar de grootste kans was voor oud Vitesse-speler Armando Broja. Na een snel genomen vrije trap stond hij oog in oog met Raya die knap wist te brengen en daarmee zijn land op voorsprong hield. Albanië bleef proberen om de wedstrijd om te draaien, maar het was simpelweg niet bij machte om Spanje pijn te doen. Spanje hield de controle over het duel en liet de wedstrijd als een nachtkaars uitgaan. In de blessuretijd kwam Albanië toch nog bijna op gelijke hoogte via Broja, maar ook deze keer had Raya een antwoord.

Door de nederlaag kunnen de Albanezen hun spullen pakken en zijn ze als laatste geëindigd in poule B. Leuke bijkomstigheid voor Oranje is dat het al verzekerd is van de volgende ronde door dit resultaat. Mocht het Nederlands elftal morgen verliezen van Oostenrijk dan gaat het alsnog door naar de knock-out fase van het EK als een van de beste nummers drie. Spanje was al verzekerd van groepswinst en sluit met deze overwinning de poulefase af met drie overwinningen en nul tegendoelpunten.