Oranje-revelatie dreigt EK te moeten verlaten: 'Zal manifesteren dat ik pas na de finale naar huis hoef'

Eén van de beste spelers in de eerste twee groepswedstrijden van het Nederlands elftal, , dreigt het Europees Kampioenschap in Duitsland al vóór de finale - die op 14 juli wordt gespeeld - te moeten verlaten. Kirsten, de vrouw van de PSV'er, is namelijk hoogzwanger. De 27-jarige middenvelder en zijn echtgenote verwachten in juli hun eerste kindje.

Schouten had zowel tegen Polen (2-1 winst) als Frankrijk (0-0) een basisplaats in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. In beide wedstrijden maakte de oud-speler van ADO Den Haag, Excelsior en Bologna een uitstekende indruk. FCUpdate-analist Foppe de Haan beoordeelde het spel van Schouten tegen Polen met een 6 ("Verdedigend soms net niet fanatiek genoeg, maar aan de bal nooit de kluts kwijt") en deelde na afloop van het duel met de Fransen een 7 uit ("Hij was de eerste helft zeker goed, in zijn passing en in zijn intercepties. Liet zich niet gekmaken.").

In een interview met de NOS is Schouten optimistisch over de kansen van Oranje om door te dringen tot de laatste zestien. Bij een overwinning of gelijkspel in de afsluitende groepswedstrijd, komende dinsdag tegen Oostenrijk, is Nederland sowieso door naar de achtste finales. Maar zelfs een nederlaag hoeft niet fataal te worden, aangezien de vier beste nummers drie van de poulefase óók een ronde verdergaan. Schouten put vertrouwen uit de vier punten die tot nu toe werden verzameld: "Dat zorgt ervoor dat de spirit goed is, helemaal na het punt tegen Frankrijk. Die ploeg is misschien de topfavoriet en dat we deze wedstrijd niet verliezen en zelfs kunnen winnen, geeft vertrouwen dat we tegen iedereen opgewassen zijn."

Bevalling

Verderop in het interview impliceert Schouten wel dat hij de selectie van het Nederlands elftal zal gaan verlaten als blijkt dat zijn eerste kind vóór het einde van het toernooi geboren wordt. "Maar ze is pas uitgerekend na het toernooi hoor. Ik zal manifesteren dat ik pas na de finale en huldiging naar huis hoef, haha", lacht de PSV'er.

