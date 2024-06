Portugal heeft geen kind aan zeer zwak Turkije en meldt zich bij achtste finales

Portugal heeft zich verzekerd met de achtste finales van het EK. De formatie van Roberto Martinez had zaterdagavond geen kind aan Turkije en won met 0-3. Mede door een knullige eigen goal van de Turken was de wedstrijd in de eerste helft al zo'n beetje gespeeld.

Aan het begin van de wedstrijd leek het nog wel gelijk op te gaan tussen Turkije en Portugal. De grote Turkse aanhang in het stadion liet zich volop gelden. De Turken kregen ook de eerste grote kans. Kerem Aktürkoğlu struikelde net voor de goal, waardoor de bal op het laatste moment onderschept kon worden. Even later werd Turkije weer gevaarlijk en kreeg Orkun Kokcü een diepe bal mee, maar werd goed en stevig getackeld door de 41-jarige veteraan Pepe.

Toch was het Portugal dat de openingstreffer maakte. Rafael Leão gaf, met een kleine aanraking van Orkun Kokcü, de voorzet op Bernardo Silva, die eenvoudig en hard binnenschoot. Minder dan tien minuten later werd het alweer 0-2, dankzij ongelooflijke miscommunicatie aan Turkse kant. Nadat hij de slechte pass van de Portugese voorhoede onderschepte, speelde Samet Akaydın de bal terug naar de keeper. Althans, dat dacht hij. De keeper stond inmiddels naast zijn doel en kon niet meer bij de harde pass, die zomaar over de doellijn rolde.

Na deze knullige goal kon Portugal de rust in met fans die inmiddels de Turken flink overstemden. Na de pauze kreeg de grote man, Cristiano Ronaldo, de kans om er alweer 0-3 van te maken. Normaalgesproken zou je zeggen dat hij hem wel even binnen knalt, maar hij was onzelfzuchtig en legde af op Bruno Fernandes, die keurig voor een nagenoeg leeg doel binnenschoot. De 39-jarige Ronaldo moet dus nog even wachten op het record van oudste doelpuntenmaker op een EK.

Met de 0-3 uitslag is Portugal zeker van deelname aan de volgende ronde. Op woensdag 26 juni spelen de teams uit groep F de laatste groepswedstrijden met Georgië-Portugal en Tsjechië-Turkije. Vooral die tweede lijkt spannend te gaan worden om plaatsing voor de achtste finale, al is Georgië ook niet kansloos tegen een Portugal dat niet écht meer hoeft. Ook de derde ploeg uit de groep kan nog door natuurlijk, dus er vallen volop beslissingen op die dag.