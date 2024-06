Conceptprogramma Eredivisie 24/25: Ajax al vroeg in het seizoen naar De Kuip

Het conceptprogramma voor het Eredivisieseizoen 2024/25 is woensdagochtend grotendeels bekendgemaakt. Een dag nadat de wedstrijden in de eerste speelronde werden onthuld, wordt duidelijk dat de eerste Klassieker tussen Feyenoord en Ajax al in de vierde speelronde plaats zal vinden.

Ajax opent het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen het sc Heerenveen van debuterend Eredivisietrainer Robin van Persie. Daarna wachten confrontaties met promovendus NAC Breda (uit) en Fortuna Sittard (thuis), alvorens de Amsterdammers in de vierde speelronde, op zondag 1 september, zullen afreizen naar De Kuip. In de daaropvolgende speelronde komt FC Utrecht op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

Feyenoord wist al dat Willem II, afgelopen jaar de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, de eerste tegenstander zal zijn in het aankomende seizoen. Voorafgaand aan de Klassieker reist de nummer twee van het voorbije seizoen in het conceptprogramma nog af naar PEC Zwolle en stadgenoot Sparta. Een week na Ajax-thuis wacht een thuisduel met een andere promovendus: FC Groningen.

Regerend landskampioen PSV opent het seizoen met drie wedstrijden tegen ploegen die vorig seizoen in het rechterrijtje eindigden. Nadat het seizoen is afgetrapt met een thuisduel tegen RKC Waalwijk, nemen de Eindhovenaren het op tegen Heracles Almelo (uit) en Almere City (thuis). Daarna wachten twee clubs die afgelopen seizoen de play-offs om Europees voetbal haalden; Go Ahead Eagles en N.E.C.

Het volledige conceptprogramma voor het seizoen 2024/25 is nu hier te zien op de website van de Eredivisie.

