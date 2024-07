Quilindschy Hartman: 'Alsof mijn ouders gingen scheiden, zo voelde dit voor mij'

heeft grote moeite gehad met het vertrek van Arne Slot bij Feyenoord, zo heeft de verdediger van de Rotterdammers toegegeven in het programma Matchday van Supergaande. De vleugelverdediger heeft een ontzettend goede band met de nieuwe trainer van Liverpool en is hem dankbaar voor het leven wat hij Hartman, mede door zijn keuzes als trainer, heeft kunnen geven.

"Het voelt een beetje alsof mijn ouders gingen scheiden", begint Hartman over het vertrek van Slot in gesprek met de leden van hiphopgroep Broederliefde. "Zo voelde het voor mij. Ik was een van de weinige spelers die er écht moeite mee had om afscheid te nemen van hem", geeft Hartman toe. Dat komt vermoedelijk mede door het feit dat Slot de linksback heeft laten debuteren in het rood-wit van de Rotterdammers en veel vertrouwen heeft gegeven in de afgelopen twee seizoenen, waarin Hartman een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Het besef dat een belangrijk iemand in zijn huidige leven verdwijnt, kwam op de laatste dag dat Slot werkzaam was bij Feyenoord binnen bij de verdediger: "Op de laatste dag was de barbecue. Ik was weggegaan, maar ik ging terug. Ik moest hem (Slot, red.) nog even een keer een knuffel geven", zegt Hartman. "Ik heb nu een mooi huis, met mijn vriendin. Hij (Slot, red.) heeft mij er mee geholpen dat ik nu een mooi leven heb. Dat is gruwelijk", besluit de voetballer van Feyenoord.

