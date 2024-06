Reijntjes onthult waarom potentiële redder Vitesse afhaakte: 'Dit is héél slecht voor de club'

Edwin Reijntjes, algemeen directeur ad interim van Vitesse, heeft in een interview met het clubkanaal meer duidelijkheid gegeven over de stand van zaken in de strijd om het behoud van de proflicentie. De bestuurder onthult onder meer waarom een potentiële redder uiteindelijk is afgehaakt.

Vitesse had afgelopen maandag (17 juni) een sluitende begroting moeten inleveren bij de licentiecommissie, maar vond voor die tijd geen investeerder en slaagde daar dus ook niet in. Met meerdere partijen werd de afgelopen tijd gesproken, maar tot een overeenstemming kwam het niet. Eerder op de donderdag bracht Voetbal International naar buiten dat de proflicentie daaarom aanstaande maandag zal worden ingetrokken, maar Vitesse ontkende dat in een eerste reactie en komt middels het interview met Reijntjes nu met meer tekst en uitleg.

Artikel gaat verder onder video

"We zijn nog steeds in gesprek met partijen die mogelijk een oplossing kunnen bieden", legt Reijntjes uit. "Ik kan alleen niet uitleggen welke dat zijn en hoe we hiermee in gesprek zijn. Want deze partijen zijn als de dood dat, net als bij de vorige partijen, alles weer in de media komt."

Voor één mogelijke investeerder was dat namelijk de druppel: "Los van het feit dat er een verschil van inzicht was tussen Coley Parry en deze partij, was een andere hele belangrijke reden dat álles hier op straat ligt. Dat is echt heel, heel, heel slecht voor de club. Deze partij is echt afgehaakt, 'Joh, ik heb een reputatie, ik wil dit niet, hier ligt alles op straat. Ik stop ermee'", aldus Reijntjes.