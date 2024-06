Vitesse ontkent geruchten over beslissing licentiecommissie: ‘Absoluut nog niet het geval’

Vitesse heeft gereageerd op de geruchten dat de licentiecommissie van de KNVB maandag de licentie van de Arnhemmers intrekt. Via de officiële kanalen meldt de degradant dat hier nog geen sprake van is.

“Ondanks de vele berichten in de media is het momenteel absoluut nog niet het geval dat Vitesse haar licentie kwijtraakt”, schrijven de Arnhemmers op de clubwebsite. “Naar verwachting zullen we hier begin komende week meer over horen, vanuit de Licentiecommissie.”

“Mocht het onverhoopt zo zijn dat de Licentiecommissie besluit om het proces tot intrekking van de licentie te starten, dan zal Vitesse alle kansen aangrijpen om hier tegenin te gaan. En die kansen zijn er nog steeds, bijvoorbeeld via de beroepscommissie en daarna via een rechtsprocedure. Kortom, het is absoluut niet zo dat er nu een einde komt aan Vitesse.”

Eerder op donderdag meldde Voetbal International dat de licentie van Vitesse maandag wordt ingetrokken, maar dat is volgens de club dus nog niet aan de orde. De Arnhemmers zullen later op donderdagavond een interview delen met directeur ad interim Edwin Reijntjes waarin de huidige stand van zaken zal worden besproken.

ℹ️ Update; nog geen duidelijkheid omtrent de licentie — Vitesse (@MijnVitesse) June 20, 2024

