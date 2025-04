Hans Kraay junior slikt uitspraak over In-Beom Hwang direct in

Feyenoord heeft uitstekende zaken gedaan door binnen te halen, vindt Hans Kraay junior. Afgelopen zomer betaalde Feyenoord zeven miljoen euro aan Rode Ster Belgrado om de Zuid-Koreaanse middenvelder in te lijven.

Bij Goedemorgen Eredivisie krijgt Kraay junior de vraag of Hwang de beste middenvelder van de Eredivisie is. Hij antwoordt bevestigend, maar slikt die uitspraak na een minuut in. “Natuurlijk weet ik ook dat Tillman op nummer 10 het verschil maakt bij PSV, dat Saibari geweldig is en dat Taylor en Clasie een geweldig seizoen draaien. Die sla ik niet over. Dus de ‘allerbeste’, dat slik ik een beetje in. Maar ik vind Hwang wel een geweldige ‘snelziener’ en een enorme verbinder die Feyenoord beter maakt.”

Artikel gaat verder onder video

Zaterdag droeg Hwang bij aan de overwinning van Feyenoord op Fortuna Sittard. Hij kwam na een moeizame eerste helft binnen de lijnen; na de pauze was het spel van Feyenoord een stuk vlotter. “Zonder dat je meteen denkt ‘jezus, wat heeft hij de boel veranderd’ merk je dat de centrale verdediger de eerste bal altijd bij hem kwijt kan. Hij draait goed open, speelt alles vooruit, kijkt vooruit, ziet dingen…”, somt Kraay op.

“Vanaf het moment dat hij het veld in kwam, ging alles vooruit. Die geweldige twee achterin, Trauner en Hancko – sommigen zeggen dat Trauner een beetje langzaam is, maar wat interesseert mij dat nou – kunnen altijd hun eerste bal kwijt. Alles gaat in hoog tempo vooruit. Het is als verdediger heerlijk om iemand te hebben bij wie je de bal kunt inleveren. Het maakt Hwang ook niet uit of hij gedekt wordt”, merkt de analist. “Voor Feyenoord, op nummer 6, vind ik dit een heel goede aankoop.”

Wie is volgens jou de beste speler op het middenveld in de Eredivisie? Laden... 57.9% In-Beom Hwang 13.7% Malik Tillman 13.7% Kenneth Taylor 6.3% Jordy Clasie 5.3% Sem Steijn 3.2% Iemand anders 95 stemmen

