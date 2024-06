René van der Gijp ziet 'gek' analyseren bij Studio Fußball

René van der Gijp kan zich niet vinden in de analyse van Guus Hiddink over het bizarre eigen doelpunt van Samet Akaydin tijdens de wedstrijd tussen Turkije en Portugal (0-3). Volgens Hiddink was doelman Altay Bayindir de hoofdschuldige van de knullige goal. Dit is klinkklare onzin, vindt Gijp.

Akaydin, die alle tijd en ruimte had, besloot om de bal terug te spelen op de doelman, die al uit zijn doel was gekomen om de bal rustig op te rapen. De communicatie tussen beide partijen was niet goed, waardoor de bal uiteindelijk knullig over de lijn rolde. Hiddink zei bij Studio Fußball dat hij de doelman ‘te gretig vond’ in de situatie.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp is het hier, op zijn zachts gezegd, niet mee eens. “Die is gek… Die jongen van Turkije had toch álle tijd om te kijken waar zijn keeper was?”, vraagt de analist zich af tijdens de uitzending van Vandaag Inside. Gek genoeg leek het erop dat Akaydin inderdaad keek naar de positionering van zijn doelman, maar alsnog de bal langs hem afspeelde.

“Guus is ook al op leeftijd, hè. Dit is toch gewoon een bezopen terugspeelbal? ”, sluit Gijp af. Door de kolderieke treffer kwam Portugal op een riante 0-2 voorsprong. Later in het duel werd de score zelfs uitgebreid naar 0-3, door een goal van Bruno Fernandes.

