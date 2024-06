Van der Gijp niet onder de indruk van huidige Oranje-sterren: ‘Mijlenver verwijderd van spelers als Gullit en Rijkaard’

René van der Gijp is niet onder de indruk van de spelers die als sterkhouders van het huidige Oranje worden gezien. Volgens de oud-voetballer waren de sterren van vroeger vele malen beter dan spelers als , en .

“Wij hebben echt hele grote spelers gehad”, begint Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Koeman was echt een hele grote speler met een enorme staat van dienst. Alleen het feit dat wij het niet serieus nemen, neemt niet weg dat ik een enorme bewondering heb voor zijn carrière. Hij heeft bij Feyenoord gespeeld, bij PSV, bij Ajax en bij Barcelona, het is waanzinnig. Hij is ook trainer geweest van Feyenoord, Ajax, PSV en Barcelona. Een krankzinnige carrière.”

“Het staat in geen verhouding met Depay, De Ligt en De Jong”, gaat hij verder. “Dat is niks. In vergelijking met spelers als Gullit en Rijkaard is het niets. Dat zit daar niet gewoon íéts onder, maar ze zijn mijlenver verwijderd van die gasten, weet je wel?”

Volgens Van der Gijp hebben de Oranje-sterren van nu geen indruk achtergelaten bij hun vorige clubs. “Ze worden niet herinnerd bij de clubs waar ze gespeeld hebben. Als Depay over tien jaar in Manchester komt zeggen ze: ‘Dat is die gozer die hier twee jaar op de bank heeft gezeten’. Als ze het al weten. We hebben natuurlijk ook gewoon gasten als Gullit gehad, die hebben geschiedenis geschreven”, besluit hij.

