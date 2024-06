Gullit verwacht niet veel van Oranje: ‘Dat is niet hoe je onder druk wedstrijden wint’

Ruud Gullit verwacht niet dat Nederland hoge ogen gaat gooien op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De EK-winnaar van 1988 denkt dat er een gebrek is aan echte leiders in het elftal van Ronald Koeman, waardoor Oranje niet tot de kanshebbers voor de eindzege behoort.

In gesprek met The Sun geeft Gullit aan dat te veel van de Oranje-internationals ontzag hebben voor Koeman en dat ze zelf geen grote beslissingen durven te nemen. “Ik hoop dat het weer net als in ’88 gaat worden voor Nederland, maar dat is lang geleden”, zegt hij. “Ik heb vertrouwen in onze spelers en het talent, maar ik ben niet zo zeker van de leiderschapskwaliteiten op het veld.”

Volgens de oud-voetballer gaat de houding van Koeman een belangrijke rol spelen voor Oranje. “We hebben een nieuwe generatie van Nederlandse trainers die spelers wil dicteren. Wij hebben te veel spelers die gewoon doet wat de coach ze vertelt. Dat is niet hoe je onder druk wedstrijden wint.”

“Als je zoekt naar een team dat het EK kan winnen, wil ik spelers zien die het verschil kunnen maken op het veld. In mijn tijd, als er iets misging op het veld, zou Marco van Basten naar me schreeuwen. Niet omdat hij me haatte, maar omdat hij het beste wilde voor het team. Die houding missen we nu. Ik zie geen leiders op het veld, want niemand durft te praten. Iedereen is te aardig tegen elkaar en we hebben geen uitzonderlijke speler die kan leiden”, besluit hij.

