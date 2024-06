Duidelijkheid over interesse Borussia Dortmund in Ajax-back Borna Sosa: 'Op dit moment...'

Sky Deutschland komt zaterdagmiddag met een update over de vermeende interesse van Borussia Dortmund in . Volgens transferjournalist Florian Plettenberg van de Duitse zender is de komst van de Kroatische linksback van Ajax momenteel 'geen hot topic' bij de verliezend finalist van de Champions League.

Sosa (26) staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Ajax, waar hij een van de twaalf aanwinsten van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat was. De Amsterdammers maakten een bedrag van 8 miljoen euro over aan VfB Stuttgart om de Kroatisch international over te nemen, maar in de Johan Cruijff ArenA maakte Sosa niet altijd een even goede indruk en zat hij regelmatig op de bank. Bovendien kwam Mislintat mede door de gang van zaken rond de totstandkoming van de transfer van Sosa in het nauw - uiteindelijk vertrok de Duitser in september 2023 vanwege een 'gebrek aan breed draagvlak' binnen de organisatie.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat Mislintat, die inmiddels als technisch directeur is teruggekeerd bij zijn vroegere werkgever Borussia Dortmund, opnieuw aan de komst van Sosa zou denken. De Kroaat zou bij BVB de opvolger moeten worden van Oranje-international Ian Maatsen. Die werd het afgelopen halfjaar gehuurd van Chelsea, maar verkast deze zomer naar Aston Villa.

Plettenberg bestrijdt echter dat er sprake is van concrete interesse. "Op dit moment is de 26-jarige back van Ajax geen hot topic of interest voor BVB", schrijft de journalist op X. Het lijkt erop dat Dortmund daarentegen wél concreet in de markt blijft voor voormalig N.E.C.'er Ferdi Kadioglu. De speler van Fenerbahçe, die op dit moment met Turkije actief is op het EK in Duitsland, zou daarnaast ook in de belangstelling van Arsenal staan.

⚫️🟡 Rumors about Borna #Sosa and Borussia Dortmund:



Currently, the 26 y/o left-back from @AFCAjax is not a hot topic of interest at #BVB.



Contract valid until 2028. @SkySportDE 🇭🇷 pic.twitter.com/AY5Ps19XzD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 29, 2024

