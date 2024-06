'Spartak Moskou spot opvolger Promes in de Eredivisie en bereidt eerste bod voor'

Spartak Moskou hoopt volgens Mexicaanse media als opvolger van naar Rusland te kunnen halen. Feyenoord zou op korte termijn een eerste bod op de clubtopscorer kunnen verwachten.

Dat wordt althans gemeld door TV Azteca. Spartak zou inmiddels hebben bepaald welk bedrag het voor Giménez overheeft en een eerste bod naar Rotterdam-Zuid willen sturen, zo weet het Mexicaanse medium. Giménez zelf zou al een eerste voorstel van Spartak in beraad hebben. De spits ligt bij Feyenoord nog vast tot medio 2027, en zou buiten Spartak ook in de belangstelling van een aantal Italiaanse clubs staan.

In Moskou zou Giménez de opvolger moeten worden van de Nederlander Quincy Promes. De 32-jarige aanvaller keerde in de winter van 2021 plotseling terug bij de Russische topclub, dat hem voor zo'n 8,5 miljoen euro overnam van Ajax. Sinds december 2023 kwam de 50-voudig Oranje-international echter al niet meer in actie voor Spartak, omdat hij tijdens een trainingskamp in Dubai werd opgepakt. De aanvaller, die in Nederland in twee verschillende strafzaken is veroordeeld tot een gevangenisstraf, wacht daar momenteel op borgtocht af of hij wordt uitgeleverd aan Nederland.

De 23-jarige Giménez staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Feyenoord. De spits wisselde in zijn eerste halfjaar nog voortdurend stuivertje met concurrent Danilo, maar mag zich vanaf de tweede helft van het seizoen 2022/23 de eerste spits van de Rotterdammers noemen. Inmiddels staat hij in alle competities op 86 wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij 49 keer scoorde en elf assists leverde. Op dit moment is Giménez met de Mexicaanse ploeg actief op het toernooi om de Copa América. De spits had in de nacht van zaterdag op zondag een basisplaats in het eerste pouleduel, waarin Jamaica met 1-0 werd verslagen door een treffer van Gerardo Arteaga in de 69ste minuut. Giménez werd vlak voor de goal viel naar de kant gehaald en vervangen door Guillermo Martínez.

