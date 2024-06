Spelers van Ajax zorgen voor ongeloof: 'Het is te bespottelijk voor woorden'

Een van de aandachtspunten van Francesco Farioli bij Ajax is de fitheid van selectie. De nieuwe trainer van de Amsterdammers ziet in dat daar winst valt te boeken, zo stelt journalist Mike Verweij van De Telegraaf in de podcast Kick-Off.

“Het is te bespottelijk voor woorden dat de spelers bij Ajax de afgelopen jaren veel minder fit waren dan bij PSV en Feyenoord”, zegt de clubwatcher. “Het begint bij goede voetballers en daarna of ze fit zijn of niet. Er is gewoon maar wat gedaan. Ajax was soms twee of drie dagen in de week vrij. Spelers liepen om half 2 alweer De Toekomst af.”

In de eerste trainingen onder Farioli is te zien dat er wordt gewerkt aan de fitheid. “Farioli heeft in ieder geval goed begrepen dat daar verandering in moet komen. Laat hem ze maar aanpakken”, adviseert Verweij.

Nieuwe aankopen Ajax

In de podcast laat Verweij ook weten dat Ajax op dit moment nog niet kan handelen op de transfermarkt, ondanks de transfer van Georges Mikautadze naar FC Metz voor dertien miljoen euro. “Ik had gisteren even contact met mensen bij Ajax. Mikautadze is nu verkocht, levert dertien miljoen op en dat gaat rechtstreeks de kas in. Van dat geld kan geen vervanger gekocht worden.” Ajax kan pas aankopen doen als veel spelers worden verkocht, aldus Verweij.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.