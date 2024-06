Pijnlijke cijfers voor Genee, Derksen en Van der Gijp: 'Het verschil was niet eerder zo groot'

De uitzendig van Vandaag Inside Oranje is maandagavond een stuk minder bekeken dan de grote concurrent, Studio Fußball van de NOS. Dat meldt kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp, die direct ook met een verklaring komt voor het teleurstellende resultaat voor Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen: het grote kijkcijferkanon Valentijn Driessen ontbreekt deze weken.

Naar de uitzending van Studio Fußball keken vanaf 23.00 uur 868.000 mensen, schrijft Nijkamp in haar Instagram Stories. Daarmee laat het NOS-programma VI Oranje afgetekend achter zich: op de dagelijkse SBS-talkshow schakelden met 710.000 kijkers ruim 150.000 minder mensen in. "Het gebeurde al één keer eerder in de totalen", schrijft Nijkamp. "Toen zat Ruben Nicolai aan tafel bij Sjoerd van Ramshorst en Wierd Duk bij Wilfred Genee. Maar zo groot als gisteren is het verschil niet eerder geweest..."

Artikel gaat verder onder video

Ook het marktaandeel in de leeftijdscategorie 25 tot 54 jaar laat een aanzienlijk verschil zien tussen de concurrerende talkshows: 46,4 procent voor Studio Fußball versus 17,7 procent voor VI Oranje. In het NOS-programma ontving presentator Sjoerd van Ramshorst voormalig bondscoach Guus Hiddink. Bij VI Oranje schoof journalist Albert Verlinde aan, terwijl PEC Zwolle-icoon Bram van Polen voor het eerst zijn opwachting mocht maken als bargast. Nijkamp denkt dat VI vooral te lijden heeft van het ontbreken van Valentijn Driessen, die voor De Telegraaf in Duitsland zit om het EK van nabij te volgen. "Jammer voor de heren van VI dat hij in Duitsland zit. Hij wordt gemist aan tafel", schrijft de oud-programmadirecteur van SBS.

© @tinanijkamp - Instagram

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen uit zijn ongenoegen over een eigenschap van Wilfred Genee.