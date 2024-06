Driessen en Verweij zijn loeihard na Nederland - Frankrijk en spreken van een schande

Valentijn Driessen en Mike Verweij hebben geen goed woord over voor het gedrag van de Nederlandse supporters in de eerste helft van de kraker tegen Frankrijk op het Europees Kampioenschap in Frankrijk. Toen de Franse ster Antoine Griezmann een hoekschop wilde trappen kreeg hij allemaal plasticbekertjes bier naar zich toegegooid. Driessen zag, gelukkig voor Oranje en zijn fans, dat Griezmann er erg rustig mee omging. De verslaggever stelt echter dat dit gedrag ‘killing’ is voor de Nederlander.

De eerste helft tussen het Nederlands elftal en Frankrijk naderde z’n einde toen Griezmann nog een hoekschop mocht trappen. Maar voordat de aanvaller van Atlético Madrid en de Franse nationale ploeg zijn linkervoet onder de bal kon plaatsen, was hij druk bezig met andere dingen. Een aantal Nederlandse supporters besloot de Fransman te bekogelen met plasticbekertjes bier. Verweij en Driessen zijn beiden niet te spreken over deze actie. “Weet je wat nou het lullige is? De sfeer in Leipzig was fantastisch. Maar dat is bijzaak, daar gaat het niet om”, begint Verweij in de podcast Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf.

Volgens de Ajax-watcher is het zaak je als supporter ‘gewoon’ te gedragen in een voetbalstadion. “Nederlandse fans hebben een hele mooie sfeer verzorgd in Leipzig, maar gedraag je ook in het stadion. Ik vind het echt schandalig wat daar gebeurt”, zo klinkt het namens Verweij. Zijn collega Driessen sluit zich aan bij die woorden. “Voor het imago van de Nederlandse supporter is het natuurlijk killing. Gelukkig ging Griezmann er heel erg volwassen en professioneel mee om. Hij pakte gewoon die bekers en legde ze weg, zonder het publiek te intimideren. Daardoor kon die wedstrijd ook doorgaan, maar anders wordt het natuurlijk een hele onplezierige toestand.”

Het voorval gebeurde voor de tribune met Nederlandse supports. “Dat moet je gewoon niet willen en moet je gewoon niet doen. We zien het eigenlijk nauwelijks meer in de Eredivisie omdat de wedstrijden daar dan worden stilgelegd. Dan gaan we met z’n allen naar binnen. Zover is de UEFA nog niet en het is te hopen dat het niet zover komt”, zegt Driessen, die in het Olympiastadion in Berlijn, waar Oranje dinsdag de derde groepswedstrijd speelt tegen Oostenrijk, geen problemen ziet ontstaan. “Ik weet wel dat je in Berlijn heel ver moet kunnen gooien wil je het veld bereiken, dus daar zal het geen probleem zijn. Maar als supporter moet je gewoon je fatsoen bewaren, hoeveel bier je ook in je mik hebt gedouwd.”

Driessen zag in Leipzig dat het bier weer heel makkelijk naar binnen ging. “Als je aankomt in de stad zie je al halfdronken mensen en als ze dan eenmaal bij het stadion zijn, dan zijn ze compleet dronken. Dan kun je ze misschien nog beter weigeren ook”, aldus Driessen.

