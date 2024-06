Valentijn Driessen ergert zich kapot: ‘Dat vind ik echt onbegrijpelijk’

Valentijn Driessen heeft zijn ergernis uitgesproken over het concept competitieprogramma van de Eredivisie voor komend seizoen. De chef voetbal van De Telegraaf vindt het onbegrijpelijk dat de vaderlandse competitie wordt geopend met FC Groningen – NAC Breda in plaats van met een topwedstrijd.

"Het lukt de KNVB toch iedere keer weer om een totaal niet aansprekende wedstrijd te plannen als eerste wedstrijd van het seizoen”, begint Driessen in de podcast Kick-off Oranje. “We hebben al een keer PEC – FC Utrecht gehad ofzo. Daar loopt niemand warm voor. Groningen loopt ook niemand warm voor, want dat is gewoon een KKD-wedstrijd waar we naar gaan zitten kijken.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen staat er in de hele eerste speelronde geen enkele aantrekkelijke wedstrijd op het programma. “De meest aansprekende is misschien de allerlaatste en dat komt vanwege het debuut van Robin van Persie. Dat is Ajax – sc Heerenveen die is zondagavond. Ajax speelt thuis, Feyenoord speelt thuis, PSV speelt thuis, dan denk ik ook: wil je het de topclubs nog makkelijker maken?”, vraagt hij zich af.

Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens hoe het speelschema in elkaar gezet wordt. Doen ze dit door middel van een balletje of delen ze het gewoon in? “Ze trekken een balletje en dan hebben ze een hele moeilijke computer in Barcelona staan, die dat voor heel veel geld doet”, reageert Driessen.

In Duitsland doen ze dat volgens Mike Verweij een stuk beter. “Die beginnen gewoon met de regerend kampioen. Die moeten het seizoen openen. Dat zou natuurlijk een hele mooie zijn voor de eerste wedstrijd van het seizoen”, aldus Verweij. “Dan het liefst met een uitwedstrijd en in een groot stadion”, vult Driessen aan.

Volgens de journalist is de Eredivisie in Nederland een A-merk en die moet gestart worden met een A-wedstrijd. “Gewoon een topwedstrijd, Utrecht – Ajax of zoiets. Begin daarmee. Begin niet met Groningen – NAC, dat zijn twee clubs die uit de eerste divisie komen. Denk je nou echt dat heel Nederland warmloopt voor Groningen – NAC? Dat iedereen voor de televisie gaat zitten? Dat vind ik echt onbegrijpelijk.”

Verweij laat FC Groningen – NAC Breda in ieder geval aan zich voorbijgaan. “Ik meld mij af voor die wedstrijd, want dat haalt mijn stekkerauto niet”, grapt hij. “Ik snap wat Valentijn bedoelt met Groningen – NAC, maar het is wel geweldig dat een club als Groningen terug is”, zegt Verweij, die tegengas krijgt van Driessen. “Dat heb je nou al honderd keer gezegd Mike. Geweldig dat NAC ook terug is want die hebben een geweldig publiek en die drinken allemaal bier”, aldus Driessen, waarna Verweij adequaat reageert: “Jij azijn.”

Verweij heeft wel een suggestie voor de KNVB. “Als je nou met Groningen – PSV begint. De regerend kampioen die naar Groningen moet, daar hebben ze het in het verleden ook wel eens lastig gehad. Dat is de KNVB, daar wordt gewoon niet of te weinig over nagedacht”, is hij eerlijk. Driessen sluit zich daarbij aan. “Prima, maar dat moeten ze dan ook als onderdeeltje in die computer zetten: we willen gewoon met een topwedstrijd beginnen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen stoort zich kapot en pakt Genee keihard aan: ‘Je hebt één hele nare en onbeschofte eigenschap!’

Johan Derksen uit zijn ongenoegen over een eigenschap van Wilfred Genee.