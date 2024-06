Van der Gijp zou één speler passeren bij Oranje: 'Hij moet even tot rust komen'

Het passeren van bij het Nederlands elftal zou onverstandig zijn, denkt René van der Gijp. De analist van Vandaag Inside begrijpt de keuze van Ronald Koeman om Depay dinsdagavond op te stellen tegen Oostenrijk, ondanks de mindere vorm van de spits.

"Je bent door naar de volgende ronde. Dan wil je toch geen scheve gezichten in de selectie krijgen”, legt Van der Gijp uit. “Je moet gewoon lekker met Memphis in de spits spelen. En laten we hopen dat hij er één of twee maakt, dat hij er een beetje doorheen komt. Ik zou alleen wel die Simons een keertje aan de kant houden… Even tot rust komen. Dan zet je onze vriend uit Volendam daar weer een keer neer (Joey Veerman, red.).”

Johan Derksen verwacht niet dat Depay tegen Oostenrijk uit zij vormdip komt. “Je zou Memphis kunnen vervangen. Als je twee keer slecht speelt, kan dat een reden zijn om hem eruit te halen. Ik geloof er ook niet in dat hij morgen beter gaat spelen, want hij heeft de vorm niet. Maar ik houd wel van trainers die heel lang achter hun spelers blijven staan.”

Koeman liet er op de persconferentie van maandag geen misverstand over bestaan: Depay gaat starten tegen Oostenrijk. "Ik twijfel totaal niet aan hem. Hij kan gewoon negentig minuten spelen en is daar fysiek klaar voor. Dat hij twee keer gewisseld is, zegt daar niets over. We hadden tegen Polen en Frankrijk op het einde net wat anders nodig. Ik denk dat hij zeer zeker een speler is die zelfkritisch is", zei Koeman. Hij vindt dat het beter moet en kan. Hij heeft wel een verleden natuurlijk van blessures, dus ik had ook niet verwacht dat hij in topvorm zou zijn voor het toernooi. Maar dat het beter moet, is duidelijk."

