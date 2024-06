Van Persie gaat enorm risico nemen: 'Ik zie de krantenkoppen al voor me'

De supporters van sc Heerenveen mogen volgend seizoen het nodige spektakel verwachten. De nieuwe trainer Robin van Persie wil gedurfd en aantrekkelijk voetbal spelen, waarbij winnen centraal staat. Gelijkspelen is een taboe.

Van Persie, die zaterdag voor het eerst op het trainingsveld stond bij Heerenveen, vertelt aan het Algemeen Dagblad dat zijn ploeg volgend seizoen niet zal switchen tussen bijvoorbeeld 4-3-3 en 5-3-2, of welk systeem dan ook. Zijn voormalig bondscoach Louis van Gaal stond wel bekend om die flexibiliteit. “Dat is niet mijn visie op voetbal. Je haalt dan duidelijkheid en vastigheden weg. Het is bovendien niet te doen voor een speler. Die hebben behoefte aan duidelijkheid”, denkt Van Persie.

De topscorer aller tijden van Oranje zegt bovendien nooit te ‘redeneren vanuit een tegenstander’. “Ook niet na een paar nederlagen op rij.” Zijn speelstijl blijft dus herkenbaar. “Heerenveen heeft voor mij gekozen omdat ik sta voor lef en aanvallend voetbal met vleugelspelers. Die trainer wil ik graag zijn. Ik weet dat we ook wedstrijden zullen verliezen, maar ik ben daar niet bang voor. Maar áls we verliezen, dan wel op onze eigen manier.”

Als het aan Van Persie ligt, gaat Heerenveen niet proberen een gelijkspel over de streep te trekken als dat de tussenstand is in een uitwedstrijd tegen bijvoorbeeld PSV. “Dat hoort bij ieder spelletje dat je speelt: winnen. In welke sport kies je wel voor een gelijkspel? Ik wil het komend seizoen ervaren hoe dat uitpakt. Het betekent misschien dat je de deksel op de neus krijgt. Dat risico neem ik en ik accepteer de kritiek. Natuurlijk zie ik de krantenkoppen over een naïeve en onervaren trainer al voor me. Die teksten zullen komen. Prima. Geen probleem.”

