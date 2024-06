Vrouw Barnabás Varga komt met update over toestand van echtgenoot

ligt in het ziekenhuis, maar het gaat goed met hem. De Hongaarse spits was betrokken in een zeer angstig moment, toen hij na een botsing tijdens Hongarije - Schotland op het veld moest worden behandeld.

Net na de botsing bleek dat het om een ernstige situatie ging, bijvoorbeeld uit de manier waarop de spelers om hem heen reageerden. Enkelen haasten zich naar de medische staf: zij zagen in dat er snel hulp nodig was. Tijdens zijn behandeling werd hij afgeschermd met doeken. Hij was weer bij kennis toen hij in het ziekenhuis aankwam en bleek een breuk in zijn gezicht te hebben opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

De vrouw van Varga, Laura Skrapits kwam maandag met een geruststellende update op Instagram. Zij schrijft: "Bedankt voor jullie hartverwarmende berichten. Barni (de bijnaam van Varga, red.) is geopereerd. Hij heeft rust nodig, maar het komt goed met hem!" Heel positief nieuws natuurlijk voor Varga zelf, de mensen om hem heen en zijn ploeggenoten.

© @Lauraskratips

