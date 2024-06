Sneijder ziet ontbrekende schakel bij Oranje: ‘Het is te mak, dat is de speler die we missen’

Wesley Sneijder denkt dat Oranje een speler als mist. Volgens de recordinternational van het Nederlands elftal zit er op dit moment totaal geen gif in het middenveld en is dat een van de redenen waarom Oranje niet wist te overtuigen tegen Oostenrijk (2-3).

“Ik heb dat eerder al aangegeven, maar Timber is een speler die we missen op het middenveld”, geeft Sneijder woensdag aan in De 538 Middagshow. “Juist met dat gif, die ballen verovert en hij kan ook nog eens van afstand schieten. Maar hij is er helaas niet bij. Het is te mak op het middenveld.” Timber was door Koeman opgenomen in de voorselectie voor het EK, maar moest afhaken omdat hij niet fit was. Ook toen hij later werd gevraagd om de geblesseerde Frenkie de Jong te vervangen, moest hij overslaan.

Volgens Sneijder moet Oranje nu ook niet in de put blijven zitten na de nederlaag tegen Oostenrijk. “Vandaag (woensdag, red.) mag je nog even treuren, maar vanaf morgen (donderdag, red.) moet je er gewoon weer zijn”, geeft hij aan. “Dan moet je focussen op de volgende wedstrijd. Het is een toernooi en er is weer een volgende wedstrijd. Dan moet je er staan. De échte mannen, op dat soort momenten staan ze op.” Overigens heeft de voormalig middenvelder deze echte mannen nog niet gezien bij Nederland. “Ze wisten niet dat ze in het Oranje speelden, ze konden elkaar niet vinden. Dat is voor mij wel zorgwekkend. De echte mannen zijn nog niet opgestaan.”

Sneijder geeft vervolgens ook nog een tip mee aan Ronald Koeman voor de volgende wedstrijd. “Koeman kennende zal hij niet starten met Depay en Weghorst. Ik vind overigens dat Memphis geen spits is, geen nummer negen. Hij is meer iemand die om een spits heen moet bewegen en in die ruimtes kan komen. Maar goed, Koeman blijft vasthouden aan Memphis. Hij zal daar zijn redenen voor hebben, maar het is duidelijk dat hij niet in het toernooi zit”, besluit hij.

Wesley Sneijder blikt terug op Nederland - Oostenrijk.

