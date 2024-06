Wilfred Genee alsnog door het stof: 'Ik was moe, geïrriteerd en had er niet zoveel zin in'

Wilfred Genee gaat toch door het stof over zijn optreden in de RTL 4-talkshow Renze van vorige week. De presentator van Vandaag Inside schoof daar aan om te praten over het vijftienjarig jubileum van zijn radioprogramma op BNR, maar gedroeg zich in de woorden van Angela de Jong als een 'ondankbare, etterige puber', onder meer door veelvuldig op zijn telefoon te kijken tijdens de uitzending.

Ook Johan Derksen gaf zijn vaste tafelgenoot in Vandaag Inside Oranje een veeg uit de pan naar aanleiding van de column van De Jong, waarin zij het gedrag van Genee hekelde. "“Ik heb dat artikel zitten lezen en ik dacht: dit is juist. Jij hebt één hele nare onbeschofte eigenschap”, sprak Derksen eerder deze week. “Eén maar?”, reageerde Genee vervolgens nog met zelfspot. “Ja, één maar, de rest zie ik al niet meer. Als wij zitten te praten, of we zitten in een vergadering, ga jij voortdurend op je telefoontje zitten…”, legt De Snor uit.

In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside, die na de uitzending van afgelopen maandag werd opgenomen, gaat Genee in gesprek met Mart de Kruif en Rutger Castricum alsnog door het stof voor zijn optreden in de RTL-talkshow. "Ik vond mezelf eigenlijk helemaal niet sterk. Ik was moe, geïrriteerd en had er helemaal geen zin in. Dan ga ik een beetje zitten te prikken, maar later denk je: 'Wat flauw eigenlijk, dat is helemaal niet nodig'."

Check hieronder de hele uitzending van In de Wandelgangen. Vanaf minuut 4.15 komt het optreden van Genee in Renze aan bod.

