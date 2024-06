Winston Gerschtanowitz heeft grote bedenkingen bij Memphis Depay

Winston Gerschtanowitz zet grote vraagtekens bij de manier waarop zich gedraagt tijdens het EK. Vrijdag bracht Depay samen met rapper Akwasi een nieuwe single uit, genaamd Bedankt Voor Je Mening. Gerschtanowitz vermoedt dat Depay het EK gebruikt om zijn nieuwe single onder de aandacht te brengen.

Het valt tot dusver op dat Depay op wedstrijddagen zijn nieuwe single onder de aandacht bracht. Op de dag van de openingswedstrijd tegen Polen bracht hij een teaser van 33 seconden naar buiten; op de dag van Nederland - Frankrijk werd de single officieel uitgebracht. Televisiepersoonlijkheid Gerschtanowitz wijst in de uitzending van Shownieuws, midden in de wedstrijd Nederland - Frankrijk, op de witte zweetband van Depay, die ook in het nummer wordt genoemd.

Artikel gaat verder onder video

“Kijk, daar komt gelijk mijn vraag naar boven. Ik ga ervan uit dat deze single is opgenomen en dat dit design is gemaakt voordat het EK startte en daar zie je Memphis Depay dus heel duidelijk met die witte haarband, die eigenlijk sinds het EK nu een ding is”, zegt Gerschtanowitz. Dat zorgt voor wantrouwen bij de presentator. “Dan vraag ik me gelijk af: is hij nu op het EK een statement aan het maken voor die nieuwe single die hij heeft opgenomen? Dat lijkt mij wel de volgorde namelijk.”

Collega Bart Ettekoven deelt de zorgen. "Dat zou me helemaal niets verbazen. Het komt wel allemaal lekker samen. In het nummer gaat het ook over die witte zweetbad en daar heeft hij natuurlijk ook heel veel kritiek op gekregen." Akwasi zingt in het nummer de tekst ‘Zweetband op mijn kop, I don’t give a…’ Gerschtanowitz vindt het bedenkelijk. “Je kunt je wel afvragen: moet je het EK gebruiken of misbruiken voor iets dat je commercieel als plaatje uitbrengt?”

Van voormalig wielrenster Leontien van Moorsel, die ook aan tafel zit bij het programma, krijgt Depay wel steun. “Zij krijgen natuurlijk zoveel haat over zich heen omtrent social media en zij hebben echt zoiets van: stop daar gewoon mee, en áls je een mening hebt – we leven natuurlijk wel in een vrij land – uit het dan alsjeblieft op een normale manier. Ik vind het wel, los van of dat ik het een leuk nummer vind of niet, een goede boodschap."

