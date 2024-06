‘Sugawara op weg naar Premier League, AZ in vergevorderde onderhandelingen’

staat voor een vertrek bij AZ, zo schrijft het Japanse Sponichi Annex. De Alkmaarders zouden in vergevorderde onderhandelingen zijn met Premier League-promovendus Southampton.

Volgens het Japanse medium is de kans groot dat Sugawara komend seizoen in het shirt van Southampton te bewonderen is. De rechtsback beschikt bij AZ nog over een contract voor één jaar, dus zijn vertrek is de enige manier voor de Alkmaarders om nog een bedrag aan hem over te houden.

Sugawara kwam in de zomer van 2019 op huurbasis van Nagoya Grampus naar AZ, dat hem een jaar later definitief overnam. In vijf seizoenen in het AFAS Stadion kwam hij 198 keer in actie voor het eerste elftal. Daarin was hij veertien keer trefzeker en gaf hij 29 assists.

Bij AZ leken ze al langer rekening te houden met een vertrek van Sugawara. De Alkmaarders haalden vorige week met Seiya Maikuma zijn opvolger in huis. De Japanner speelde tot dusver acht keer in de nationale ploeg, waar hij concurreert met Sugawara.

