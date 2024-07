ADO Den Haag boycot medium: 'De reputatie van de club is geschaad'

ADO Den Haag staat Omroep West voorlopig niet meer te woord. Interviewverzoeken van de regionale omroep zullen niet worden gehonoreerd. Omroep West spreekt van een ‘boycot’, die volgt op een artikel dat op 31 mei door Omroep West werd gepubliceerd.

Omroep West maakte een journalistieke reconstructie van het afgelopen seizoen bij ADO. Daarin werd geschreven over 'interne akkefietjes' in de tweede seizoenshelft. ADO zegt last te hebben gehad van het artikel en schrijft op de eigen website dat er meerdere feitelijke onjuistheden in staan. Welke dat zijn, wordt niet vermeld. “Deze onjuistheden schaden niet alleen de reputatie van de club, maar ook die van individuele betrokkenen. ADO Den Haag tolereert geen journalistiek die gebaseerd is op foutieve informatie en zal altijd opkomen voor de integriteit en reputatie van de club”, aldus ADO.

Gesprekken tussen beide partijen hebben er niet toe geleid dat het verschil van inzicht is verdwenen. Daarom heeft ADO besloten de omroep niet meer te woord te staan. Wel is Omroep West nog welkom bij trainingen en wedstrijden. "Uiteraard staat de club open om met Omroep West in gesprek te blijven." Hoofdredacteur Henk Ruijl van Omroep West zegt zich te zullen beraden op een 'passend antwoord'. "De omroep dacht constructief met ADO in gesprek te zijn over een verschil van inzicht. Alleen gooit ADO nu de deur dicht."

In 2022 speelde een soortgelijke kwestie tuissen FC Groningen en RTV Noord. Na onenigheid over een artikel besloot Groningen de regionale omroep niet meer te woord te staan. Uiteindelijk hield die persstop slechts één wedstrijd stand, maar daarna stelde de club wel een aantal voorwaarden aan de verdere samenwerking in het lopende seizoen.