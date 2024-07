Ajax-fans smullen van beelden Farioli tijdens eerste duel als trainer in Amsterdam

Ajax heeft vrijdagavond op X een video gedeeld van het duel met Vojvodina waarin de focus volledig op Francesco Farioli ligt. De Amsterdammers hadden de kersverse oefenmeester gedurende zijn hele eerste officiële duel in beeld, wat een prachtige video oplevert, die goed valt bij de fans van Ajax.

Ajax stelde eerder deze zomer Farioli aan als de opvolger van John van ’t Schip. De Italiaan begon met een oefennederlaag tegen PEC Zwolle (0-1) met een valse start aan zijn tijd in Amsterdam, maar wist het tij te keren en vervolgens vier keer op rij een oefenduel te winnen. Donderdag stond voor de nummer vijf van het afgelopen seizoen het echte werk op het programma, met de heenwedstrijd tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League.

Tijdens het eerste officiële duel van de oefenmeester legde Ajax de focus op Farioli. Gedurende het hele duel stond er een camera op hem gericht, waarna de Amsterdammers de hoogtepunten en reacties van de Italiaan compileerde in een video voor social media. Daarbij is onder meer te zien hoe de keuzeheer meeleeft met zijn ploeg en uit zijn dak gaat wanneer Branco van den Boomen de enige treffer van de wedstrijd tegen de touwen kopt.

In de reacties op de video zijn de supporters van Ajax veelal eensgezind over de passie die Farioli laat zien. “Heeeerlijk dat uiten van passie”, looft een van de vele gebruikers dat aspect van de persoonlijkheid van de Italiaan. “Geniet van deze man langs de lijn”, stelt een ander. Bij de 1-0 van Van den Boomen sprong een van de assistenten Farioli in de armen, waardoor ook hij op complimenten kan rekenen. “Die assistent ook echt helemaal uit zijn dak, geweldig om te zien”, schrijft iemand.

