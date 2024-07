Ajax leent miljoenen om salarissen te betalen, maar ziet sprankje hoop in donkere dagen

Ajax zit financieel gezien diep in de problemen, zo schrijft De Telegraaf. Doordat Ajax enorme salarissen betaalt en al twee jaar op rij Champions League is misgelopen, hebben de Amsterdammers al miljoenen moeten lenen om de salarissen gedurende het afgelopen seizoen te betalen. Mocht Ajax weer naast een plek in de Champions League grijpen, moeten er drastische maatregelen worden genomen om de club in leven te houden.

Ajax heeft zichzelf de afgelopen twee seizoenen flink in de nesten gewerkt. Na het vertrek van Marc Overmars zijn er twee seizoenen op rij voor 230 miljoen euro aan spelers gehaald, waarvan een groot deel als miskoop wordt bestempeld. Alleen afgelopen zomer haalde Sven Mislintat al twaalf spelers, die de Amsterdammers gedurende hun contracten bij elkaar zo’n 150 miljoen euro aan salaris moeten betalen.

Artikel gaat verder onder video

Deze spelers weet Ajax ook niet te lozen, aangezien ze in Amsterdam salarissen krijgen waar ze bij andere clubs niet bij in de buurt komen. Technisch directeur Alex Kroes zou maar wat graag nieuwe spelers halen, maar gezien de benarde financiële situatie is Ajax genoodzaakt om eerst een aantal van de overbodige spelers te lozen. Zelfs dan kan niet alles geherinvesteerd worden, aangezien de directie de maatregel heeft genomen dat per 120 miljoen euro die binnenkomt slechts vijftig miljoen weer mag worden uitgegeven. Ook moet het salarishuis met zo’n twintig miljoen euro krimpen.

Waar Kroes dus hoopt dat hij buiten Diant Ramaj, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk alle Mislintat-aankopen kan slijten, merkt hij ook dat er niet al te veel beweging is rond deze spelers. Daarom staat Ajax ervoor open om Steven Bergwijn te verkopen. Hij zou een bedrag van zo’n 25 miljoen euro op moeten leveren, wat Ajax de ruimte geeft om aankopen te doen. Toch zou Kroes liever Carlos Forbs of Chuba Akpom verkopen en de verwachting is dat dit uiteindelijk wel gaat lukken.

Sprankje hoop

Ondanks al het slechte nieuws voor Ajax, is er een sprankje hoop te zien. Het lijkt er namelijk op dat de aanpak van nieuwe trainer Francesco Farioli werkt. “Spelers zijn nu al veel fitter dan de afgelopen seizoenen en onder de Italiaan dienen zich spelers aan, zoals Silvano Vos, Owen Wijndal en Jordan Henderson, die niet in de plannen van de vorige trainers voorkwamen of hun draai nog niet vonden”, schrijft de krant. De verwachting bij de clubleiding is dat de Italiaan uit dezelfde selectie twintig tot dertig procent meer kan halen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Alex Kroes dreigt de plank volledig mis te slaan bij Ajax

"Dit zou écht een enorme fout zijn", klinkt een waarschuwing aan Ajax van Tomislav Filipovic.