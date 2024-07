Ajax oefent tegen Al-Wasl: vanaf hoe laat en op welke zender kun je de wedstrijd volgen?

Ajax speelt donderdagavond in Tiel een oefenwedstrijd tegen Al-Wasl, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten. De Amsterdammers treffen vrijdagmiddag ook nog Olympiakos, waarna volgende week donderdag de voorronde van de Europa League op het programma staat. Eerst de wedstrijd tegen Al-Wasl: vanaf hoe laat en op welke zender is deze wedstrijd te zien?

Op welke zender is de oefenwedstrijd te zien?

Ajax neemt het in het Gelderse Tiel om 18.30 uur op tegen Al-Wasl. De wedstrijd is onderdeel van het trainingskamp van de Amsterdammers op de Wageningse Berg. De bal gaat om 18.30 uur rollen, maar om 18.10 uur gaat de voorbeschouwing van Ziggo Sport voor deze wedstrijd al van start. Deze voorbeschouwing is live te volgen via het hoofdkanaal van Ziggo Sport, evenals de wedstrijd. Het vierde oefenduel van Ajax is ook voor niet-abonnees te zien. Zij kunnen terecht op Ziggo Free. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Hoe doet Ajax het vooralsnog in de voorbereiding?

Ajax staat inmiddels alweer een paar weken op het trainingsveld. De Amsterdammers hebben na een dramatisch seizoen veel werk te verrichten, realiseert ook de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli zich. De Italiaan kende een tegenvallend begin, want de eerste oefenwedstrijd werd - ondanks de nodige kansen voor Ajax - met 0-1 verloren van PEC Zwolle. Het ging vier dagen later een stuk beter om met de mogelijkheden. Het Belgische Sint-Truidense VV werd met 4-0 verslagen. Vervolgens wonnen de Amsterdammers in Wezep ook van het Schotse Rangers FC (2-1).

Opstelling

De verwachting is dat Farioli tegen Al-Wasl zal aantreden met spelers die normaliter in aanmerking komen voor Jong Ajax. Een dag later, wanneer de laatste oefenwedstrijd gepland staat tegen het Griekse Olympiakos, worden de basisspelers van Ajax op het veld verwacht.