'Ajax mengt zich in felle strijd om Argentijns jeugdinternational van achttien miljoen euro'

Ajax is geïnteresseerd in Argentijns jeugdinternational Santiago López, zo melden Argentijnse media. De linksbuiten is voor een bedrag van 20 miljoen dollar (omgerekend achttien miljoen euro) op te pikken bij Independiente in zijn vaderland, maar staat ook in de belangstelling van een aantal andere grote clubs.

López is een rechtsbenige aanvaller die bij voorkeur als linksbuiten speelt, maar eventueel ook in de spits uit de voeten kan. De jonge aanvaller verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Independiente tot eind december 2026 en speelde tot dusverre negen wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij één keer scoorde. Namens Argentinië Onder-17 kwam López de afgelopen jaren tot elf goals in 26 interlands.

Ajax zou de talentvolle linksbuiten nu dus op de korrel hebben, maar is bepaald niet de enige Europese club waar dat voor geldt. Ook Brighton & Hove Albion, Juventus én Benfica zouden de jonge speler graag zien komen, zo meldt El Crack Deportivo.

Bovendien krijgt López er ook een mogelijk interessante optie uit de Amerikaanse MLS bij, zo weet bovengenoemd medium. Inter Miami zou de speler namelijk ook in het vizier hebben. De club uit Florida is vorig jaar natuurlijk de werkgever van de Argentijnse superster Lionel Messi, wat voor López weleens een belangrijke reden zou kunnen zijn om voor de Amerikanen te kiezen, mocht de interesse zich concretiseren.

