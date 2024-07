Ajax-supporters dolenthousiast: 'Hij wordt de revelatie van het seizoen, honderd procent!'

Carlos Forbs heeft Ajax vrijdag op slag van rust op voorsprong gezet in het oefenduel met Olympiakos Piraeus. De supporters van de Amsterdammers reageren enthousiast over de vorm van de aanvaller, die vorig seizoen door Sven Mislintat naar Ajax werd gehaald maar een teleurstellend debuutseizoen beleefde.

Ajax telde vorig jaar liefst veertien miljoen euro neer om de Portugees Forbs over te nemen van Manchester City. Onder achtereenvolgens Maurice Steijn en diens opvolgers Hedwiges Maduro en later John van 't Schip kwam de pijlsnelle aanvaller in alle competities 34 keer in actie, al was dat voornamelijk als invaller. Daarin scoorde Forbs vier keer en bereidde hij vijf treffers van een teamgenoot voor.

Artikel gaat verder onder video

Onder Francesco Farioli draait Forbs echter een prima voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvaller kwam in de oefenwedstrijd tegen het Belgische STVV, die een 4-0 zege opleverde, al eenmaal tot scoren én leverde een assist. Vrijdag opent hij tegen Olympiakos, afgelopen seizoen winnaar van de Conference League, de score. Kenneth Taylor veroverde vlak voor rust de bal op het middenveld, dribbelde de vijandelijke helft op en zette Forbs vrij voor de doelman. De aanvaller drukte beheerst af en schoot de 1-0 tegen de touwen. Op X reageren de fans van Ajax opvallend enthousiast op de verrichtingen van Forbs.

𝐅𝐎𝐑𝐁𝐒 👌

Goed veroverd door Taylor, waarna Forbs keurig de 1-0 voor Ajax binnenschuift! 🎯#ZiggoSport #AJAOLY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 19, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax incasseert flinke tegenvaller in aanloop naar Europa League-duels

Ajax kan in de wedstrijden in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina niet beschikken over twee aanvallers.