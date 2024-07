Ajax-verdediger moest training overslaan voor halen van tractorrijbewijs

Spelers van Ajax keken een jaar geleden raar op toen Dies Janse (18) een training moest laten schieten voor het behalen van een tractorrijbewijs, zo heeft de Zeeuwse verdediger toegegeven in gesprek met Omroep Zeeland. Dat Janse - die dit seizoen hoopt door te breken in Amsterdam - zijn tractorrijbewijs ging halen, is niet zo gek. Het Ajax-talent groeide op op een familieboerderij in Wolphaartsdijk en draagt daar nog steeds zijn steentje aan bij.

In gesprek met Omroep Zeeland blikt Janse vooruit op het nieuwe seizoen van Ajax, maar kijkt hij ook nog even terug naar vorig seizoen. In dat vorige seizoen moest Janse een training laten schieten voor het behalen van zijn tractorrijbewijs, waarmee hij voor verbazing zorgde bij zijn teamgenoten: "Dat vonden ze best bijzonder. Het mocht overigens alleen op voorwaarde dat ik nog een keer naar de club zou komen met de tractor. Dat is alleen nog niet gebeurd. Ik heb ook nog één les gedaan in Amsterdam, maar met die tractor op de trambaan crossen was niet echt mijn ding", vertelt de achttienjarige verdediger.

Hoewel Janse momenteel woont bij een gastgezin in Amsterdam, helpt hij op zijn vrije dagen zijn vader op de boerderij in Zeeland. Tegelijkertijd hoopt hij zich op zo'n goed mogelijke manier te presenteren aan de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli. Janse krijgt al de kans om mee te trainen en minuten te maken in oefenwedstrijden. Zelf hoopt de centrumverdediger dit seizoen zijn debuut te kunnen maken in Ajax 1: "Bij Ajax kan het snel gaan, zoals je ook vorig seizoen zag", doelt Janse op een onverwachte doorbraak van een speler als Kristian Hlynsson.

