Ajax – Vojvodina onder leiding van Spanjaard, Turk fluit return in Servië

César Soto Grado heeft donderdagavond de leiding over het duel tussen Ajax en FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League. De Spanjaard is er niet vies van om gele kaarten te trekken, zo blijkt uit de duels die hij afgelopen seizoen floot.

Soto Grado had afgelopen voetbaljaargang 21 keer de leiding over een duel in LaLiga. Daarin toonde hij 110 keer een gele kaart aan een speler, wat neerkomt op een gemiddelde van iets meer dan vijf gele kaarten per wedstrijd. Ook in andere competities floot de Spanjaard nog acht duels, waarin hij nog 37 gele prenten uitdeelde. In alle competities deelde de arbiter verder twee keer een tweede gele kaart uit, gaf hij vier keer direct rood en kende hij acht strafschoppen toe.

De Spaanse arbiter zal worden bijgestaan door zijn landgenoten Iván Masso Granado en Carlos Álvarez Fernández, terwijl Victor Garcia Verdura vierde official is. De eerste ontmoeting tussen Ajax en Vojvodina staat donderdagavond om 20.30 uur op het programma. Een week later is de return in Servië om 20.00 uur.

Ook voor de terugwedstrijd is al duidelijk wie de arbiter is. Het duel in Servië staat onder leiding van de Turkse Arda Kardesler. In 27 wedstrijden gaf hij afgelopen seizoen 110 gele kaarten. Verder stuurde hij driemaal spelers met een tweede gele kaart van het veld, terwijl hij ook drie keer direct rood gaf. Vijf keer kende deze scheidsrechter een strafschop toe.

Maandag vond de loting voor de volgende ronde al plaats. Mocht Ajax over twee duels afrekenen met Vojvodina, zal het in de derde voorronde te maken krijgen met Panathinaikos uit Griekenland of Botev Plovdiv uit Bulgarije.