‘Alarmbellen over systeem Priske, verdwaald in de wereld van het Europese topvoetbal’

Feyenoord ging zondagavond pijnlijk onderuit in het oefenduel met Benfica. In Lissabon werd het maar liefst 5-0 voor de Portugezen. Genoeg werk aan de winkel dus voor Brian Priske, zo zien ook de ochtendkranten. De Deense oefenmeester maakt aanstaande zondag zijn officiële debuut voor de Rotterdammers wanneer de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat.

“Alarmbellen gaan af bij systeem Priske na 5-0 verlies Feyenoord tegen Benfica”, kopt De Telegraaf. “Minder dan een week voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal heeft de nieuwe Feyenoord-trainer Brian Priske een hoofdpijndossier. Zijn nieuwe systeem met drie verdedigers en vier middenvelders was tegen de eerste serieuze tegenstander Benfica in Portugal een regelrechte ramp.”

“De spelers van Feyenoord waren in Lissabon het spoor volledig bijster, liepen elkaar in de weg of waren elkaar kwijt”, gaat de krant verder. “Het was zelfs zo rampzalig dat Feyenoord binnen een dik kwartier na aanvang al tegen een 4-0 (!) achterstand aankeek.” De Deense oefenmeester heeft met een 3-4-3-opstelling een nieuw systeem geïntroduceerd bij Feyenoord. “Priske zal als nieuwe coach ongetwijfeld zeggen dat zijn systeem nog moet worden ingeslepen, maar die tijd is er niet. Feyenoord heeft de afgelopen jaren succes gehad met een duidelijk 4-3-3 systeem. Daar zijn alle spelers aan gewend geraakt en op ingespeeld. In dat opzicht is het sowieso een risico om het na Arne Slot heel anders te doen.”

Het Algemeen Dagblad zag dat Feyenoord enorm tekortkwam in de wedstrijd tegen een tegenstander van Champions League-niveau. “Feyenoord leek in het Estádio da Luz al snel verdwaald in de wereld van het echte Europese topvoetbal. Tegenstander Benfica stond al na achttien minuten met 4-0 voor en had voorin volledig vrij spel. De Feyenoord-defensie, wel de linie waar nog de nodige vaste krachten ontbraken, stuntelde en flaterde”, relativeert de krant het enigszins.

“Benfica was voor Feyenoord in de voorbereiding, met tegenstanders als FSV Mainz, FC Dordrecht en RC Genk, de eerste échte test voor het begin van het seizoen”, leest het verder. “Een tegenstander van Champions League-formaat, toch ook het podium waarop Feyenoord zich dit seizoen in het post-Arne Slot-tijdperk wil bewijzen. Maar daarvoor is er dus nog wel wat werk te verrichten bij Feyenoord door de nieuwe trainer Priske, die geen last zegt te hebben van de kolossale erfenis die zijn voorganger heeft achtergelaten in de Kuip.” Toch verwacht de ochtendkrant dat de Deen er niet helemaal gerust op zal zijn. “Hij moet toch ook hebben gezien dat Feyenoord onder Slot zelden zo onzeker en vertwijfeld heeft gespeeld als zondagavond in Lissabon.”

