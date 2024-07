'Alex Kroes werkt 14 uur per dag en krijgt opvallende bijnaam bij Ajax'

Alex Kroes staat voor een ingewikkelde transferzomer. De technisch directeur van Ajax wil graag nieuwe spelers verwelkomen, maar moet eerst spelers verkopen om financiële ruimte vrij te maken. Kroes bevindt zich volgens De Telegraaf dan ook in een ‘spagaat’ en heeft een opvallende bijnaam gekregen die daarop aansluit.

“Tekenend voor de onmogelijke spagaat, waarin technisch directeur Alex Kroes zit, is de bijnaam die hij links en rechts al heeft gekregen: Tom Cruise, van de film Mission: Impossible”, schrijft de krant. De wensen van Kroes kunnen niet (meteen) vervuld worden. “De nieuwe technische man wil niets liever dan zo snel mogelijk Wout Weghorst, Pablo Rosario en een rechtsbuiten inlijven, maar vanwege de donkere wolken die boven de Johan Cruijff ArenA hangen, hebben directie en rvc bepaald dat er pas spelers worden aangetrokken als er uitgaande transfers hebben plaatsgevonden.”

Kroes is volgens de krant vaak van 08.00 uur ’s ochtends tot 22.00 uur ’s avonds aan het werk: dan is hij aanwezig op De Toekomst, in de Johan Cruijff ArenA of is hij op pad voor de club. Samen met algemeen directeur ad-interim Menno Geelen en financieel directeur Susan Lenderink is hij bezig aan ‘de meest complexe puzzel van de afgelopen jaren’.

Kroes zou afgezien van Diant Ramaj, Branco van den Boomen en Sivert Mannsverk van alle aankopen af willen die Sven Mislintat heeft gedaan. “Maar om dat er rond die spelers nauwelijks beweging is, wordt ook een verkoop van Steven Bergwijn niet uitgesloten. De aanvaller van Oranje, die Ajax het liefst behoudt, vertegenwoordigt een grote waarde (circa 25 miljoen euro), heeft de ambitie om een stap te maken en kan de technische leiding de financiële ruimte verschaffen om de transfermarkt op te gaan.”

