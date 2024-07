Analisten ESPN kraken keuze Koeman: ‘Je gaat mij niet vertellen dat hij dat niet kan’

Marciano Vink, Kees Kwakman en Kenneth Perez begrijpen niet dat Ronald Koeman de voorkeur geeft aan boven . Volgens de analisten kan de aanvaller van Borussia Dortmund namelijk ook aan de binnenkant spelen.

Vink denkt dat Bergwijn tegen Engeland geen goede optie zal zijn. “Engeland speelt ook met drie centralen achterin en een beetje het systeem dat je vandaag (zaterdagavond tegen Turkije, red.) ook tegengehad hebt”, geeft hij aan in EK-praat op ESPN. “Op een gegeven moment moet je daar wel de spelers bij hebben die iets extra’s brengen. Als dat Bergwijn tegen Roemenië in de ruimte voor de linksback is, is dat goed gevonden. Maar als dat na vijftien minuten niet werkt, dan moet je gelijk ingrijpen. Dan is het niet de schande van Bergwijn, maar net even dat tactische plan dat anders uitpakt.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kwakman is er geen reden om niet voor Malen te kiezen. “Je gaat mij niet vertellen dat Malen, die weet ik niet hoelang al bij Dortmund speelt, dat die niet een beetje aan de binnenkant kan spelen. Denk je dat hij bij Dortmund alleen maar aan de zijlijn speelt? Echt ónzin is het!” Perez gaat daar volledig in mee. “Wie heeft verzonnen dat Bergwijn de beste is tussen de linies? Malen kan dat ook.”

“Als Malen speelt, speelt hij af en toe eens aan de binnenkant, maar hij speelt ook aan de buitenkant”, gaat Kwakman verder. “Dan kan Dumfries eens een keer van achter hem spelen, want die staat nu negentig minuten als rechtsbuiten.” Toch verwacht Perez niet dat Koeman ervoor gaat kiezen met Malen te spelen. “Hij wil gewoon Bergwijn heel graag opstellen”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Blind verrast Vahle: ‘Geen enkele andere Oranjespeler durft dit te zeggen’

Daley Blind verrast verslaggever Noa Vahle met zijn eerlijke antwoord.